Dívky by měly být spolu. „Policisté prověřují známá místa, zdravotnická zařízení a oslovují osoby, které k dívkám mají nějaký vztah. Zatím bez výsledku,“ uvedla mluvčí. Podle zjištěných informací dívky v neděli v 18:45 nastoupily do vlaku ve stanici Děčín hlavní nádraží a jely do Liberce.

Starší z obou dívek je šestnáct let, v době odchodu z domova na sobě měla zelenou delší zimní bundu s kapucí a kožíškem, modré roztrhané džíny a černé kotníkové boty. Dívka je vysoká zhruba 170 centimetrů a má dlouhé rovné hnědé vlasy.

Mladší dívka je ročník narození 2003. Při odchodu na sobě měla hnědou zimní bundu do pasu, černé legíny s bílým nápisem na boku, hnědé boty, tzv. traktory, v pravém uchu má tři náušnice, v levém dvě náušnice, na zubech rovnátka. Dívka měří zhruba 164 centimetrů, je hubená a má plavé delší vlasy.

Pokud někdo má informace k hledaným dívkám, může kontaktovat policisty na nejbližší policejní služebně či na tísňové lince 158.