Jen přečtení výčtu skutků trvalo předsedovi senátu Tomáši Boučkovi déle než půl hodiny. Soud také musel provádět znovu celé dokazování, neboť Karpják si po vydání do České republiky přál nový proces, což mu umožňuje trestní řád.

Gros obžaloby spočívalo v podvodných obchodech s vozidly, která si Karpják pořizoval na leasing a za použití falešných technických průkazů je prodával jako vlastní. Škoda v těchto případech dosáhla více než 17 miliónů korun.

Státní zástupkyně Karpjáka také vinila z toho, že v průběhu podnikání v letech 1998 až 1999 odebíral zboží a neplatil za něj, přičemž si úmyslně změnil firmu, aby se zbavil věřitelů. Obžalovaný zmizel v roce 2000, policisté ho dopadli v roce 2015 v Kostarice. Podle Boučka se v drtivé většině důkazní situace proti tehdejšímu soudnímu řízení nezměnila.

Prý mu někdo vyhrožoval



„Změna byla pouze v tom, že nyní byl osobně přítomen obžalovaný a vypovídal. Takže jsme se museli vypořádat s jeho obhajobou. Tvrzení, že se ničeho nedopustil a ani nemohl, protože už byl v té době v zahraničí, jsme spolehlivě vyvrátili doplněním dokazování. Jedná se především o posudek písmoznalce, který potvrdil, že podpisy na dokumentech, které jsou mezi hlavními důkazy, patří obžalovanému,“ vysvětlil soudce.

Ke svému pobytu v Jižní Americe Karpják už dříve řekl, že tam odjel ze strachu z jistých osob, které mu vyhrožovaly. Tvrdil, že tam založil novou rodinu a podnikal.

Firma v dluzích



Svědkyně Eva Kolářová, která ve firmě Zelenina Karpják vedla administrativu a s obžalovaným nějaký čas žila i jako družka, uvedla, že Karpják zmizel, když se začala firma topit v dluzích.

„Bylo to nečekané. Nikdo nevěděl, co dělat. Snažili jsme se firmu ještě nějak zachránit, ale nakonec skončila v likvidaci. Do toho přišla policie a sebrala účetnictví,“ vypověděla Kolářová. Na otázku, z čeho vznikly dluhy firmy, nebyla schopná odpovědět, stejně jako si nepamatovala výši jejího obratu a zisku.

Neobjasnila ani, proč firma v průběhu podnikání změnila název. Během soudního líčení se zmínila o tom, že s Karpjákem od pádu firmy mluvila až v roce 2010 v Kostarice. „Řekl mi jen, že se tady bál některých lidí. Víc jsme to neřešili,“ uzavřela Kolářová.