„Obžalovaný bodl nožem svého krajana a způsobil mu zranění, které ho bezprostředně ohrožovalo na životě,“ uvedl státní zástupce Jakub Kubias. Podle svědků muž svému protivníkovi doslova rozpáral břicho.

Oba cizinci byli opilí, nadýchali přes půldruhého promile alkoholu.

Útočník před soudem odmítl, že by chtěl krajana Sergeje M. zabít. „Pohádali jsme se kvůli hudbě. Sergej napadl mého syna. Povalil ho na zem a klečel nad ním s železnou trubkou,“ vypovídal obžalovaný.

Z kapsy proto Grumazescu vytáhl kapesní nůž a před druhým mužem s ním začal šermovat. „Chtěl mě tou trubkou praštit, a jak jsem mával tím nožem, tak jsem ho zasáhl,“ dodal obžalovaný.

To napadený muž přišel s jinou verzí. „Popíjeli jsme. Dumitrův syn mě provokoval, tak jsem ho povalil na zem do bláta. Zvedl se a šel se umýt. Pak přišel zpátky s trubkou v ruce a začal mě s ní mlátit. Tak jsem do něho strčil a v tom okamžiku mě jeho otec bodl,“ popsal svoji verzi Sergej M.

Soud bude pokračovat výslechy svědků.