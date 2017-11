Osobní auto spadlo do řeky v Děčíně-Rozbělesích krátce před desátou hodinou dopoledne. Nehodu nahlásil záchranným složkám svědek.

V Děčíně sjelo auto do Labe.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

„Nějaký očitý svědek viděl ve vozidle pána v předklonu, pak mělo údajně vozidlo prorazit svodidla a spadnout do Labe,“ řekla Právu děčínská policejní mluvčí Petra Trypesová.

„Byla to zřejmě nějaká indispozice řidiče, který narazil do svodidel a svodidla ho vyvedla do sjezdu k řece Labe. Tam spadlo vozidlo do koryta s tím, že než se potopilo, proud ho vláčel nějakých 50 metrů,“ popsal nehodu velitel zásahu hasičů Pavel Musil.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Vozidlo zůstalo potopené v pětimetrové hloubce. Na místo vyrazili hasiči a byli povoláni i policejní potápěči, člun poříční policie a loď Povodí Labe s jeřábem.

Auto se nejprve v kalné vodě nedařilo nalézt, pomohl až echolot na policejní lodi. Po poledni jeřáb vyzvedl vůz na loď Povodí Labe. Ta ho odvezla do přístavu, kde ho budou zkoumat policisté, kteří vyšetřují příčinu nehody.