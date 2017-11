„Zásah stále probíhá. Došlo k zahoření střešního pláště. Na místě zasahovalo pět jednotek požární ochrany. Požár už máme lokalizovaný, ale ještě musíme dohasit skrytá ohniska, která ve střeše jsou,“ řekl Právu v sobotu ráno řídící důstojník krajských hasičů Pavel Musil.

„Požár zachvátil střechu a podkroví jednoho křídla zámku o rozsahu asi 30 x 15 metrů. Někdy po druhé hodině ráno se hasiči museli stáhnout, protože se pod nimi začaly propadat prohnilé trámy a hasiči mohli provádět hasební zásah pouze z venku a z výškové techniky. V ranních hodinách si velitel zásahu povolal další posilu – speciální hasicí zařízení Cobra z Plzně Košutky – pro zvýšení efektivity hašení,” informovala v sobotu ráno mluvčí hasičů Plzeňského kraje Pavla Jakoubková.

Hasičům se podařilo dostat oheň pod kontrolu už během noci.

FOTO: HZS Plzeňského kraje

Vzhledem k tomu, že došlo k propadu stropu v posledním podlaží, hasiči museli do akce nasadit výškovou techniku. „Až objekt kompletně dohasíme, naši vyšetřovatelé a vyšetřovatelé z kriminálky začnou zjišťovat příčinu požáru,“ doplnil Musil.

Prozatím je škoda odhadnuta na 400 tisíc korun. Celková hodnota třípodlažního objektu je odhadována na necelé tři milióny. Zámek v druhé polovině fungoval jako kasárna pohraniční stráže. Od konce devadesátých let je ale opuštěný a postupně chátrá.

Zhruba po druhé hodině ráno se hasiči museli ze střechy stáhnout, protože se pod nimi začaly propadat prohnilé trámy. Dále proto mohli hasit pouze z venku a z výškové techniky.

FOTO: HZS Plzeňského kraje

V objektu údajně nefungovala elektřina, veškeré sítě byly demontovány. Není tak jasné, co za požárem zámku stojí. Spekuluje se o tom, že jej mohli založit bezdomovci. Policie ale takovou verzi zatím nepotvrdila. „Nemáme informace, že by se v objektu během požáru někdo pohyboval, uvidíme, co ukáže další šetření,“ sdělila mluvčí police Martina Korandová.

Situaci na místě kontrolovala i starosta Plané Martina Němečková. Ta Právu sdělila, že město zámek nikdy nevlastnilo. Stavbu si přeprodávaly různé společnosti. „Momentálně byl zámek v dražbě. Požár se týká zrovna části zámku, kterou před několika měsíci vydražil nový vlastník,“ sdělila Němečková. Ta nocování bezdomovců v objektu označila za spekulaci. „Stavební úřad dělal v místě několikrát zabezpečovací práce. Zajišťovaly se okna, dveře a vstupy, ač je to povinnost vlastníka,“ dodala starostka.