Obžaloba uvádí, že dívka byla letos na tři lednové týdny kvůli svému zdraví hospitalizovaná v Opařanech, přičemž po 14 dnech léčení se začala připravovat na napadení dvou členek personálu.

Vražedné úmysly spatřuje státní zastupitelství v tom, že pacientka v koupelně odmontovala sprchovou hadici, opatřila si igelitovou tašku a dva provázky. Věci si prý schovala ve své skříňce a pod polštářem.

Dívka údajně zamýšlela usmrtit dvojici zdravotních sester tak, že je uškrtí hadicí a jedné z nich by nasadila igelitovou tašku na hlavu a zatáhla ji šňůrkou kvůli zamezení přívodu vzduchu. „Poté se chtěla zmocnit peněz, které měly toho dne s sebou, a z Dětské psychiatrické nemocnice Opařany utéct,“ uvedl státní zástupce.

Záměr dívky nahlásily personálu ostatní dětské pacientky, které prý obžalovaná přemlouvala, aby se k ní přidaly.

Jednání za dveřmi, rozsudek veřejně



Mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci sdělila, že projednávání věci se vzhledem k věku obžalované koná za zavřenými dveřmi, rozsudek však bude vyhlášen veřejně.

Dospělý by za přípravu vraždy zdravotnického pracovníka, více lidí a ze zištného důvodu mohl být potrestán 15 až 20 let vězení, případně výjimečným trestem včetně doživotí. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže však stanoví jiná pravidla. Sazby z trestního zákoníku snižuje na polovinu, přičemž jejich horní hranice nesmí obvykle přesáhnout pět let.

Výjimkou jsou závažné případy se zavrženíhodnou pohnutkou nebo způsobem provedení, kdy trestní zákoník dovoluje uložení výjimečného trestu – tehdy soud může mladistvému uložit pět až deset let odnětí svobody. Vězení je u mladistvého až nejzazší možností, zákon upřednostňuje například obecně prospěšné práce.

Mladiství si odnětí svobody odpykávají odděleně od dospělých. Podle statistik Vězeňské služby z konce října jich je momentálně ve výkonu trestu 65, dalších 20 je ve vazbě.