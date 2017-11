„Napadený si při výstupu všiml spícího muže a zavolal na něj, aby vstával, že souprava je v cílové stanici. Muže vzbudil, nicméně slova díků neslyšel, ba právě naopak. Probuzený ho zasypal sprostými nadávkami i výhrůžkami, že ho zbije, když už ho vzbudil,“ sdělil mluvčí policie Jan Rybanský.

Muž na svou obranu zvedl hole, které používá k chůzi jako invalidní důchodce. To útočníka vyprovokovalo, chytil je a začal se s ním přetahovat. Napadený následně spadl na zem a schoval se pod lavičku, kde začal volat o pomoc. Agresor jej mezitím kopal do zad a pěstí mlátil do obličeje.

Muž podezřelý z napadení v metru

FOTO: Policie ČR

Přítrž jeho jednání udělali cestující, kteří začali poškozeného bránit. Útočník se sebral a odešel. Než však odjel metrem, požadoval po napadeném, aby mu zaplatil čepici, kterou ztratil. „Když hotovost nedostal, vzal invalidovi alespoň jednu francouzskou hůl jako náhradu. Naštěstí opět zasáhl jeden z cestujících, který dokázal muže přemluvit, aby mu hůl vrátil,“ vylíčil Rybanský.

Kriminalistům se i přes zajištěné kamerové záznamy dosud nepodařilo dohledat útočníka, a proto v pondělí požádali o pomoc. Informace o totožnosti přijme linka 158.

„Díky pohotovému zásahu ostatních cestujících, kterým tímto děkujeme, měl poškozený ,jen‘ několik málo drobných poranění v obličeji a modřin po těle,“ shrnul mluvčí policistů a dodal, že pachateli hrozí až tři roky vězení.