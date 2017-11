Policie vyjela do ulice Vršní po jedenácté hodině dopoledne a do akce šel nejprve vyjednavač, který se snažil s mužem domluvit. Kolem druhé odpolední se ale z domu ozvaly dvě rány a po chvíli policisté vyvedli muže rovnou do sanitky.

Zásahová jednotka v Kobylisích

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Muž, ke kterému přišli exekutoři, se zabarikádoval a vyhrožoval, že všechny postřílí. Policisté okolí uzavřeli. Byl tam jak vyjednavač, tak zásahová jednotka, která muže následně zadržela,” popsal Novinkám zásah mluvčí policie Tomáš Hulan.

Žádnou zbraň v bytě muži zákona nenašli. Agresor je podezřelý z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Policisté se nyní podle něj budou zabývat také psychickým stavem muže.

Video

Prohlášení advokáta k zadrženému muži. Zdroj: Novinky

„Podle našich zpráv se jedná o neplatiče nájemného, kterému byla nařízena exekuce vyklizením bytu v bytovém družstvu, jemuž dotyčný neplatil nájem. Vykonavatelé z exekutorského úřadu se během dopoledne pokusili dotyčného v bytě opakovaně kontaktovat. Poté co se vykonavatelé domnívali, že se dlužník v bytě nenachází, rozhodli se za přítomnosti zámečníka byt otevřít. Ve chvíli kdy docházelo k otevírání zámku, začal dlužník vyhrožovat střelbou,” informovala Novinky mluvčí Exekutorské komory Martina Houšková.

Zásahová jednotka v Kobylisích

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Podle advokáta Dimitera Petrova, který byl na místě, byl ale podán odklad exekuce, která měla ve čtvrtek proběhnout. Jak dále uvedl, muž měl dlouhodobé problémy, soudil se s družstvem o byt a přišel i o další nemovitosti. „Podle vykonavatele exekuce byl sice podán návrh na odklad, ale byl odmítnut, protože měl formální nedostatky,“ řekla Novinkám Houšková.