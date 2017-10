Jednatřicetiletý Miroslav H. zemřel loni den po Štědrém dni po podání metadonu, který však měl dostal jiný vězeň se stejným příjmením. Inspekce za to obvinila z porušení povinnosti dozorce Michala Š., který zastával místo inspektora dozorčí služby.

Osudný den byl ráno podán metadon celkem osmi lidem, přičemž Miroslav H. jej dostat neměl, protože nebyl uživatelem návykových látek a neměl žádné abstinenční příznaky.

Vězeň se stejným jménem jako zemřelý muž při soudním jednání k onomu ránu uvedl: „V tento den s námi šel cizí kluk. Když on vycházel z ordinace, tak se zeptal, kdo je H., když jsem mu řekl, že H. jsem já, tak on řekl, že on se taky tak jmenuje, tedy H., a že ho často na nástupáku dozorci volají. Neřekl mi však, z jakého důvodu jej volají. Dále dodal ‚tak jsem šel a ona mi to dala´.“

Sestra neověřila totožnost



Metadon vězňům ten den aplikovala sestra Ivana K., která však podle soudu látku poškozenému podala, aniž si ověřila jeho totožnost. Soudce také zmínil, že dozorci zdravotní sestru následně upozornili, že metadon dala špatnému člověku.

Dozorcům však sestra řekla, že k lékaři muže vodit nemusí, že bude akorát spát a maximálně bude vypadat, jako by byl opilý.

Na nic si nestěžoval, lehl si, říkal, že je OK. spoluvězeň poškozeného

Inspekce za to Ivanu K. obvinila z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zástupce s ní podle serveru idnes.cz sjednal dohodu o vině a trestu a obžalobu nakonec nepodal. Na jakém trestu se dohodli, ale není známo.

Obžalovanému kladl státní zástupce za vinu, že požití metadonu nenahlásil nadřízenému, nezaznamenal ho do služební knihy a nepřijal žádné opatření ke kontrole zdravotního stavu Miroslava H. a spokojil se s prohlášením zdravotní sestry.

Soud zároveň poukázal na to, že správné splnění prvních dvou prohřešků by zřejmě smrti nezabránilo, ale třetího zřejmě ano.

Spoluzavinění poškozeného



Soud se také pozastavil nad chováním dalších dozorců, kteří ten den byli ve službě a účastnili se předvedení vězně do ordinace. Podle soudce si neověřili jeho totožnost, přičemž když by tak učinili, zjistili by, že metadon dostat nemá. Pochybení dvojice dozorců však vyšetřovatelé zhodnotili jako kázeňský přestupek.

Z výpovědi spoluvězňů při jednání vyplynulo, že dopoledne bylo Miroslavu H. ještě poměrně dobře, později se u něj začaly objevovat známky ospalosti a dva muži jej odvedli na celu. „Na nic si nestěžoval, lehl si, říkal, že je OK. Tak jsem ho nechal ležet, poté on usnul tak, že i chrápal,“ konstatoval svědek.

Na stranu dozorců se pak přiklonili další svědci, kteří řekli, že dozorci poškozeného během dne kontrolovali. „Byl tam kolem oběda a pak ještě několikrát. Přišel do cely, koukl se, zeptal se mě, já jsem mu řekl, že spí,“ vylíčil jeden z vězňů.

Soudce Vítěslav Rašík ovšem upozornil také na spoluzavinění Miroslava H., protože si musel být dobře vědom, že metadon brát nemá a užil ho. Podle jiného vězně Miroslav H. po podání metadonu řekl, že bral subotex (jiná substituční látka - pozn. red.) a něco vydrží.