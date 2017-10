Obžalovaný a jeho družka před dětmi žebrali, brali drogy a souložili, otec potomky nepřiměřeně trestal například pícháním nůžkami. Děti neměly slovní zásobu a návyky odpovídající jejich věku, chovaly se agresivně a při hraní s vrstevníky napodobovaly kopulační pohyby.

Chlapec a dívka se ve věku 4,5 a tři roky dostali do Klokánku s výrazným opožděním ve vývoji, nyní jsou v péči pěstounů. Předtím vyrůstali v sociálně slabé rodině, kde otec jejich matku fyzicky napadal, za což byl později odsouzen. Rodiče se dětem nevěnovali, často je ponechávali v péči jejich babičky, která je neměla ráda. Děti po vzoru svých rodičů mluvily sprostě a bití považovaly za normální způsob jednání.

Syndrom týraného dítěte



Otec dceru tahal za vlasy, syna trestal tak, že mu sprchou stříkal vodu do očí. Po příchodu do Klokánku měly děti panickou hrůzu z vody, lekaly se při každém prudkém pohybu. Holčička, která si ze soužití s rodiči odnesla i výraznou jizvu na tváři, vyprávěla, že doma měla hlad a že "maminka umřela a potom obživla", čímž podle soudu popisovala stav své matky po aplikaci návykových látek.

Toho lituju, no. otec dětí

Znalci zjistili, že u chlapce i dívky vznikl syndrom týraného dítěte, přičemž u obou nelze vyloučit celoživotní následky při navazování mezilidských vztahů.

Dnešního veřejného zasedání se z obžalovaných zúčastnil jen otec dětí, kterého eskorta přivezla z oráčovské věznice. „Toho lituju, no," odpověděl na dotaz soudkyně, zda chce k věci něco říct. Matka předem požádala soud, aby se odvolacího jednání nemusela účastnit.

"Nedostatek odpovědnosti při výchově"

Otec dětí má šest záznamů v rejstříku trestů, mimo jiné i za stalking či za výtržnictví. Často se také dopouštěl přestupků proti majetku nebo občanskému soužití. Do výše jeho souhrnného trestu se promítlo několik předchozích odsouzení. Právník Milan Telecký se snažil zvýšení potrestání zabránit mimo jiné argumentem, že počínání klienta nelze hodnotit jako týrání, ale jako "nedostatek odpovědnosti při výchově".

Matka porodila celkem čtyři děti, v současné době je podle soudu nezaměstnaná a žije na ubytovně s druhem dříve odsouzeným kvůli drogám. Její advokátka Marta Klenovská usilovala o to, aby žena byla potrestána jen za ohrožování výchovy, ne také za nedbalostní těžké ublížení na zdraví. Poukazovala na to, že klientka byla sama dlouhodobě týrána. „Podle mého názoru vytrpěla to, co zakoušeli lidé v koncentračních táborech nebo gulagu," prohlásila advokátka.

Soud na tuto argumentaci nepřistoupil. „Obžalovaná měla opakovaně možnost situaci řešit, zejména když u nich opakovaně zasahovala policie. Nevyužila ani možností, které jí nabízely pracovnice orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Mohla vztah ukončit, ale odmítala to s tím, že obžalovaný je nebezpečný pro ni, ne pro děti. Takže je zřejmé, že zájmy dětí neměla dostatečně na zřeteli," podotkla předsedkyně odvolacího senátu Blanka Kozelková.