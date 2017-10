Když loni 19. září odjížděl Tibor N. ráno do práce, všiml si v blízkosti své vily v plzeňské čtvrti Litice zaparkovaného auta se sklopenými sedačkami, na kterých se krčili dva chlapíci. Netušil, že tam číhají, aby mu mohli poničit dům.

Když se pak 43letý obchodník s luxusními auty vrátil, našel spoušť: počmáraná fasáda, rozbitá okna nebo zplundrovaný bazén. Uvnitř domu to silně zapáchalo po kyselině máselné a na zemi se válel slzotvorný granát. A pachatelé nezanechali žádné stopy.

Za poškození cizí věci a porušování domovní svobody si ve středu před plzeňským soudem vyslechli ortel recidivisté Luboš Kudrna (38) a Petr Labuda (32). Starší z nich půjde na 3,5 roku do vězení, jeho komplic dostal podmínku s ohledem na jeho spolupráci s policií.

Oba způsobili škodu za stovky tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, jak žalobce, tak obhájkyně se chtějí vyjádřit až po obdržení písemného odůvodnění rozsudku.

Profesionální práce



Pátrání po vinících nebylo jednoduché. Jediné, co kriminalisté měli v ruce, byl záznam z bezpečnostní kamery domu. Na něm jsou vidět jen zakuklené postavy v bílých kombinézách.

„Obžalovaní odvedli profesionální práci v tom smyslu, že nenechali na místě jedinou stopu, která by je mohla odhalit. Velmi pečlivě se na akci připravili. Nebýt doznání jednoho z nich, tak tady nemáme o čem jednat,“ řekla předsedkyně senátu Lenka Prýcová.

Zatímco Kudrna vinu popírá s tím, že v inkriminovaný čas byl u své sestry, jeho komplic vše podrobně popsal.

„Dostal jsem se do finanční tísně a pan Kudrna mi nabídl peníze za to, když ten barák poškodím. Obstaral technický věci od maskování až po barvy. Počkali jsme, až majitel domu odjede, vzali si na sebe bílé kombinézy, přelezli plot a dali se do díla,“ vypovídal Labuda.

Šlo jen o ničení



Labuda se prý předem u Kudrny ujistil, že nepůjde o násilí na lidech z domu. „Řekl mi, že jde jen o to udělat škodu na baráku. Čím bude větší, tak dostanu vyšší odměnu. Sám jsem si zjišťoval, jestli ten člověk nemá rodinu a děti, abych nikomu ne ublížil,“ dodal Labuda, který byl naposledy ve výkonu trestu za loupežné přepadení pěti benzínových stanic. Od Kudrny ale peníze nedostal. „Slíbil mi 80 tisíc. Nedal mi nic,“ uzavřel.

Poškozený řekl, že tuší, odkud vítr vane. „Dostal jsem se do sporu s člověkem, který chtěl po mně půl miliónu. Tvrdil, že nějaká žena si u mě půjčovala auta za jeho peníze a on je chce zpátky. Když jsem odmítl, tak mi vzkázal, že se podle toho zařídí. Pár dní nato se stalo tohle s tím barákem,“ vypovídal muž, který sám čelí trestnímu stíhání za krácení daně a v minulosti byl šest let ve vězení za udávání falešných peněz.

Jak dodal, člověk, jenž ho oslovil, je majitel firmy, která se živí vymáháním pohledávek. „Obžalovaný Kudrna je jeho příbuzný a pracoval u něho. Poté, co mi poničili dům, mi vzkázal, že to byl jen začátek,“ prohlásil poškozený.