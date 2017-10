12:21 - Soud přerušil jednání do čtvrtečního dopoledne, kdy by měl vypovídat soudní znalec, jehož posudek byl přede dvěma lety do spisu založen až po závěrečných řečech.

Rath proti tomu vznesl námitku kvůli obstrukci. Vadí mu, že ho soud nenechal dokončit své odůvodnění námitky podjatosti kvůli zdržování a jednání přitom přerušil už v polovině jednacího dne. Podle Pacovského se bude zbytek dne senát zabývat námitkami jak exhejtmana, tak i obhájců vůči postupu soudu.

„Soud mi odebere slovo s tím, že je málo času, a vzápětí to rozpustí a jdou domu? Považuji to za facku naprosto všem, skandální, a myslím si, že si pan soudce Pacovský z nás dělá legraci,“ komentoval postup soudu Rath na chodbě.

12:02 - Podle Rathova advokáta Černého by měly být provedeny alespoň ty důkazy, o které se opírá obžaloba a o které Pacovský opře svůj rozsudek

11:56 - „Soud neshledává, že jsou podmínky pro provedení celého dokazování znovu,“ prohlásil Pacovský. Podle něj by to znamenalo vyslechnout jedenáct svědků, přehrát desítky hodin záznamů a čtení desítek tisíc listinných důkazů, což by odporovalo zásadě rychlosti řízení. Proti jeho rozhodnutí se ozvali obhájci obžalovaných.

11:53 - Pacovský po pauze a poradě senátu zamítl námitky obhájců proti odebrání slova Davidu Rathovi.

10:57 - „Zdržování nemá smysl, jsme teprve na začátku třetího jednacího dne,“ odmítl během přestávky obstrukce ze své strany Rath.

10:55 - Pacovský vyhlásil pauzu do půl dvanácté.

10:47 - K Černého námitce proti postupu soudu se přidala teď už většina advokátů.

10:46 - „Podle mého soudu máte strach, nedokázal jste ho potlačit. Stanovil jste tuším devatenáct jednacích dnů, nás netlačí čas. Čím naplníte ten zbytek? Ničím, ničím! Vy jste rozhodnut, rozsudek máte napsaný už teď,“ pustil se do Pacovského Rath. „Nechcete, aby to veřejnost slyšela, nechcete, aby to slyšeli advokáti. Spoléháte na to, že to zapadne. Snažíte se nepříjemnou část zamést pod koberec,“ dodal.

10:39 - Černý označil postup soudu za účelový. „(Soud) nechce, aby zazněly důkazy, které dokládají jeho podjatost,“ řekl advokát. „Myslím, že tím postupem předseda soudu demonstruje, že má strach,“ pustil se do soudce Černý a požádal senát, aby přehodnotil svůj názor senátu a nechal onen důkaz (protokol ze soudního jednání) zaznít.

10:34 - Pacovský po upozornění odebral Rathovi slovo, protože se stále věnoval případu advokáta Michala Pacovského. Rath se chtěl vyjádřit k tomu, že podle jeho názoru je Michal Pacovský stále jeho obhájcem.

10:33 - „Navrhuji výslech vašeho strýce Michala Pacovského, výslech vašeho bratrance Jana Pacovského, navrhuji stran vaší podjatosti výslech Vladimíra Drymla, navrhuji výslech mých advokátů, protože se nechcete seznámit, jak vypovídali u civilního soudu,“ nevzdává se Rath.

10:22 - Pacovský udělil Rathovi slovo s tím, že pokud bude rekapitulovat soud s Michalem Pacovským, slovo mu opět odebere. Podle Ratha je ale Michal Pacovský stále jeho advokátem, protože přede dvěma a půl lety mu nevypověděl plnou moc v souladu se zákonem. „Já jsem u tohoto soudu zastoupen vaším strýcem,” prohlásil Rath. Bývalý hejtman tím dokazuje podjatost soudce Pacovského.

10:17 - K Černého námitce se připojili i další obhájci nebo správce dědictví po Rathově otci. „Nevím, z čeho se vyvozuje, že jde o obstrukci,“ uvedl.

10:12 - Po kratší pauze a poradě senátu soudce Pacovský nepřipustil Rathovu rekapitulaci žaloby na Pacovského strýce Michala [celá zpráva], považuje ji za obstrukci. Černý opět vznesl námitku proti postupu senátu. „Jde o evidentní krácení práv obviněného a obhajoby,” řekl Černý.

9:49 - „Není to správný postup senátu. I veřejnost má právo vědět, jakým způsobem rozhodnete (o námitce podjatosti),“ ohradil se jeden z Rathových advokátů Adam Černý. „I veřejnost má právo vědět, na základě jakých důkazů je namítána,“ dodal a připomněl, že Rath protokol obdržel až včera po skončení jednání.

9:44 - Rath chtěl začít číst protokol z jednání soudu se strýcem soudce Pacovského. „Obsahuje věci, které jsou mimořádně klíčové stran vás,“ podotkl Rath. Soudce Pacovský ho ale přerušil s tím, že pokud by měl číst další protokoly, tak by to senát nepřipustil.

9:40 - Pacovský opět napomíná Ratha a hrozí mu pořádkovou pokutou. Obžalovaný totiž komentoval údajný úsměv jednoho z přísedících. „Takhle se usmíval Petr Nečas, když jsem...“ řekl Rath, než ho Pacovský přerušil s tím, že se v senátu nikdo neusmívá.

9:34 - „Možná se vám to líbí, chovat se jako inkviziční justice,“ prohlásil exhejtman s tím, že podle něj soud v čele s Pacovským rozhodoval o Rathově vazbě na základě víry, a nikoli důkazů. „Podle víry se rozhodovalo ve středověku,“ dodal Rath. Pacovský obžalovaného napomenul, aby se vůči soudu choval uctivě.

9:27 - Rath pokračuje v rekapitulaci své žaloby na soudce Roberta Pacovského, kterého zažaloval kvůli tomu, že nechal média vyfotit spis k Rathově kauze. Na fotografiích byly vidět i Rathovy osobní údaje. Soudy ale v minulosti Rathovu žalobu zamítly.

Bývalý hejtman momentálně předčítá dovolání, které podal se svými obhájci k Nejvyššímu soudu.

9:17 - Rath v úterý uvedl, že z jeho vyjádření už mnoho nezbývá, zatím si ale vzal slovo a pokračuje.

Krajský soud v Praze poslal Ratha poprvé nepravomocně do vězení na 8,5 roku v roce 2015. Odvolací soud ale trest zrušil a případ vrátil k novému projednání, přičemž odmítl použití odposlechů jako důkazu.

Nejvyšší soud ale odposlechy uznal. Obžaloba viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Státní zástupce Petr Jirát tvrdí, že Rath bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl.

Obžalovaní vinu odmítají. Rath se například hájí tím, že tendry financované z Evropské unie byly pod vícenásobnou kontrolou, takže je nebylo možné ovlivňovat. Případ je podle něj politicky motivován. Policie Ratha zadržela v roce 2012, když nesl v rukou dnes již pověstnou krabici od vína, ve které bylo sedm miliónů korun.