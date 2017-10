Bylo kolem 21. hodiny 31. října 1997, když se pokladní České pošty Karel Molodčenko a Helena Baudyšová dali do počítání peněz z trezoru v pražských Dejvicích. Byl teplý večer, a tak si otevřeli okno spolu s mřížemi.

V sejfu se nacházelo přes 28 miliónů korun a počítání zabralo nějaký čas. Pokladní příliš nevěnovali pozornost dění před poštou, kde zatím nenápadně zastavilo nákladní auto. Muži k otevřenému oknu přisunuli žebřík a vnikli dovnitř.

„Pachatelé skočili do silného zářivkového světla. Jeden z nich mě strhl k zemi, spoutal mi ruce a dal mi na hlavu tašku. Ten druhý kolegu praštil tak, že začal naříkat. Po několika minutách nářek ustal a já jsem myslela, že je mrtvý," vylíčila v minulosti přepadení u soudu Baudyšová.

Lupiči pokladní svázali a peníze hrnuli do připravených tašek. Během několika minut bylo po všem a muži odjeli připraveným autem. Náklaďák nechali na místě.

Policie po dvou měsících zadržela trojici podezřelých. Na stopu ji přivedla avia pocházející z firmy, kde muži pracovali. Uloupené peníze se však nikdy nenašly.

Podezřelí měli alibi



Před soudem podezřelí stanuli v roce 2002, kde veškerou vinu odmítli. Jejich alibi potvrdili rodinní příslušníci, kteří uvedli, že byli s nimi. Obžaloba stála především na pachových stopách a výpovědi svědkyně. Dokazování však bylo podle soudkyně špatně provedeno, protože vyšetřovatel ukázal svědkyni jen tři fotografie a neprovedl rekognici. Trojici obžalovaných následně zprostily obžaloby všechny soudní instance.

Karel Molodčenko a Helena Baudyšová v roce 2013 u soudu.

FOTO: Doležal Michal, ČTK

Pachatelé poštovní loupeže tak nikdy nebyli dopadeni a usvědčeni. A už nikdy nebudou. „Případ byl po patnácti letech promlčen,“ řekl Novinkám mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Do konce naopak justice dotáhla odškodnění České pošty pokladními. Nejvyšší soud v roce 2014 potvrdil, že oba pokladní zaplatí svému bývalému zaměstnavateli po miliónu korun plus úroky. Poněvadž se soudní stání táhlo 15 let, musel každý z nich zaplatit milióny dva.

Pošta propustila pokladní z práce nedlouho po loupeži, a to kvůli tomu, že údajně hrubě porušili bezpečnostní předpisy, jelikož peníze přepočítávali u otevřeného okna, měli odemčený trezor a alarm neměli předpisově zavěšený na krku, ale uložený v zásuvce stolu. Propuštění zaměstnanci se výpovědi bránili soudní cestou. Soudy rozhodly, že výpověď je platná.

U soudu neuspěla



Podle zjištění Novinek Baudyšová dlužnou částku uhradila, Molodčenko nikoliv. „Vůči paní Baudyšové byl celý přiznaný nárok v rámci exekučního řízení vymožen, vůči Molodčenkovi byla exekuce úspěšná jen v nepatrném rozsahu a stále probíhá,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Další žalobu v kauze dostaly soudy od Baudyšové, která chtěla po ministerstvu spravedlnosti kvůli soudním průtahům milión korun, jež musela zaplatit na úrocích. Ministerstvo oběma v minulosti přiznalo 173 tisíc korun, víc pokladní ale nedostali.

„Paní Baudyšová se domáhala další částky v řízení před Okresním soudem Prahy 2, nebyla však úspěšná, její žaloba byla pravomocně zamítnuta. Nešlo však o spor o zadostiučinění za délku řízení, ale o škodu skutečnou, kterou spatřovala v nárůstu úroku z prodlení k původní pohledávce, o níž se nepřiměřeně dlouhé řízení vedlo,“ informoval mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman.