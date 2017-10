16:21 - Soudce Pacovský přerušil Rathův monolog. Pokračovat se bude ve středu ráno. Podle Ratha se už jeho odůvodnění námitky podjatosti blíží ke konci.

15:42 - Rath předal soudci Pacovskému 10 tisíc korun jako „splátku“ částky, kterou mu musí podle pravomocného rozsudku zaplatit za náklady řízení v jejich sporu. Pacovský peníze odmítl s tím, že pohledávku už v minulosti věnoval dobročinné organizaci. Rath je ale odmítl převzít zpět, Pacovský je proto uloží do úschovy krajského soudu.

15:31 - Přísedící soudu už začínají nervózně koukat na hodinky, pracovní doba soudu je v úterý do 16 hodin. Rath se zatím nechystá končit, stále řeší svou žalobu na Pacovského. Soudce proud jeho řeči ale patrně v nejbližší době přeruší.

14:48 - Exhejtman se cítí rezignovaně ohledně svých žalob na Pacovského, protože soudy opakovaně určily, že není osobně odpovědný, ale Rath má žalovat stát, resp. ministerstvo spravedlnosti. Vnímá se ale jako bojovník při poukazování na „blbosti“ v právním systému.

„Mám prakticky nulovou šanci uspět. Vy jako soudce nenesete žádnou osobní odpovědnost, jsou to úkony, za které nese odpovědnost stát, což považuji za nesprávné. Žaloby jsem podával čistě jen proto, abych na tento problém upozornil. Dopředu jsem věděl, že boj prohraju, přesto jsem ten principiální boj podstoupil, abych veřejnost upozornil na podle mě absurdní ustanovení českého právního řádu,“ dodal.

14:21 - Soud vyhlásil dvacetiminutovou pauzu.

14:03 - Rath se začal poněkud motat v kruhu. Již poněkolikáté opakuje, že Pacovský pochybil ve zpřístupnění spisu novinářům a měl by se omluvit, což neudělal. Probírá opakovaně narušování osobnostních práv. Soudce dává jeho řeči volný průběh a nechává jej hovořit dál.

13:37 - Rath soudci vyčetl, že se za problém s osobními údaji neomluvil. „Čekali jsme, že se nám omluvíte za vaše selhání a za to, že jste nás poškodil. Když je někdo soudce a soudí druhé, jejich chování, jednání a morální rozměr jejich činnosti, tak by sám měl jít příkladem, a když udělá chybu, měl se k ní příkladně postavit,“ spustil Rath na Pacovského.

Krajský soud dostal v roce 2013 za neuhlídání osobních údajů pokutu 10 tisíc korun. Rath považuje za slušné, aby Pacovský kromě omluvy obžalovaným také uhradil škodu vzniklou soudu. „Neudělal jste ani jedno. Samozřejmě je to čistě moje hodnocení, myslím, že je to ze strany soudce chyba, a proto jsem se rozhodl na vás podat žalobu na ochranu osobnosti. Člen justiční stráže vypověděl, že jste celou akci řídil. Nejste schopen nejelementárnější sebereflexe,“ řekl.

13:13 - Bývalý hejtman potvrzuje, stejně jako v předešlých letech soudních jednáních, své řečnické schopnosti trénované nejen v parlamentu, když byl ještě kdysi poslancem. Vydrží mluvit dlouho bez přestávky, kromě čtení mluví také spatra.

Na přítomných je ale znát postupující únava, hodiny se vlečou. Většina advokátů se dívá do svých notebooků, nebo na telefon, někteří odpočívají a podpírají hlavu rukou. Rathovu promluvu ale bedlivě sleduje státní zástupce Petr Jirát a soudní senát, soudce Robert Pacovský z Ratha téměř nespouští zrak, bez jediného gesta.

13:07 - Rath se vrátil s advokáty z oběda a pokračuje ve čtení své žaloby na Pacovského.

12:08 - Soudce Pacovský právě vyhlásil obědovou pauzu, pokračovat se bude ve 12:45.

11:47 - Rath se s dovolením soudu osvěžil pitím a postoupil k dalšímu bodu svého řečnění. Vrací se k žalobě, kterou na Pacovského podal kvůli tomu, že soudce poskytl před lety, než začalo hlavního líčení, novinářům spis ve své kanceláři k fotografování a videozáznamu. Fotografové ale zaznamenali také osobní údaje obviněných. Rath vyžadoval omluvu a finanční satisfakci, soudy jeho požadavek zamítly. Případ má nyní na stole Nejvyšší soud na základě dovolání.

11:27 - Rath pochválil soudce Roberta Pacovského. Důvodem je jiný případ, ve kterém soudce rovněž rozhodoval o přípustnosti odposlechů jako důkazu. Rath se dotknul kauzy svého někdejšího spolupracovníka Filipa Bušiny, který byl s dalšími obžalovanými souzen Pacovským kvůli podezření z krácení daní a praní špinavých peněz. Soud Bušinu nakonec osvobodil, jedním z důvodů byla právě nepřípustnost odposlechů. Rath tvrdí, že rovněž v jeho kauze jsou odposlechy nezákonné, Pacovský je ale u něj povolil.

„Bude to znít divně, ale já s vámi souhlasím, musím vás za to rozhodnutí pochválit,“ narážel Rath na Bušinův případ. Pacovský ho napomenul, ať neřeší jinou kauzu.

11:16 - Exhejtman chtěl ve své promluvě k soudu odkázat na známý román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška. „Kdybych měl parafrázovat Švejka: Zavřete mě na co nejdýl a do co nejtvrdšího vězení, protože na tom stojí budoucnost EU. Ve Švejkovi je: Dej mi ten klystýr, nešetři mě, jde o Rakousko...,“ nedokončil Rath citaci, protože ho soudce napomenul, ať se drží tématu.

Rath měl zřejmě na mysli citaci ze Švejka: „Nešetři mne,“ vybízel toho pochopa, který mu dával klystýr, „pamatuj na svou přísahu. I kdyby zde ležel tvůj otec nebo vlastní bratr, dej jim klystýr, aniž bys mrkl okem. Mysli si, že na takových klystýrech stojí Rakousko, a vítězství je naše.“

11:05 - Podle Ratha je jeho kauza bezvýznamná a jedna z mnoha. „Nehraje žádnou roli, ať dopadne, jak dopadne, je nepodstatné. Podstatný je ale nátlak exekutivy, prezidenta, ministra a soudní soustavy, proto moje ústavní stížnost překračuje zájmy stěžovatele,“ řekl.

10:47 - Rath se pasuje do role zachránce českých soudů, konkrétně jejich nestrannosti. Podle svých slov právě za objektivnost soudů bojuje a důkazem je jeho ústavní stížnost, kterou čte. „Poukázal jsem na bizarnost situace, kdy já jsem v tuto chvíli nejviditelnější zastánce práva soudců na rozhodování bez nátlaku, bez hrozby nějakých sankcí vůči nim za to, jak rozhodují. Je to hlavní poselství celé ústavní stížnosti,“ řekl.

10:41 - Jednání pokračuje po dvacetiminutové přestávce. Soudce zjednal nápravu ohledně klimatizace, v místnosti je již optimální teplota, advokáti i veřejnost děkují.

10:09 - Rath se dál obrací na soudce a přesvědčuje ho o pochybnostech, které má o jeho rozhodování.

„Jistě budete tvrdit, že se vás to netýká, že jste pevný jak skála. Realita je ale jiná a konstatoval to i Evropský soud - stačí pochybnost. Nikdo do našich myšlenkových pochodů, které se mimochodem v čase mění, nevidí. Stejné věci mají vývoj, svět se mění. Objektivně zjistit, jaký je na vás nátlak, je nemožné, stačí, že takový nátlak existuje, že vůči vám někdo disponuje nějakými pravomocemi,“ prohlásil Rath.

10:03 - Projednání komplikuje zapnutá klimatizace, v jednací síni je výrazný chlad. Jeden z advokátů vznesl námitku, aby byla vypnutá, nebo zmírněná. „Podmínky pro práci obhajoby jsou značně ztížené,“ ozval se obhájce Pavla Drážďanského.

Soudce Robert Pacovský přislíbil, že udělá za 15 minut přestávku a situaci vyřeší. Důvodem zapnutí klimatizace bylo včerejší vedro v síni, na které si stěžoval Rath i ostatní. Soud se pokusí najít kompromis, aby bylo v jednací síni tak akorát.

9:35 - „Dostáváte se do velmi nepříjemné situace. Pokud rozhodnete, jak jste již rozhodl, naplňujete podmínku, proč by na vás měla být podaná kárná žaloba, protože jste nerespektoval zrušovací rozhodnutí vrchního soudu. Je platné a pro vás platně závazné. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pouze akademické, nemá dopad na tento případ,“ dodal Rath. Pro vysvětlenou: vrchní soud odmítl použití odposlechů a sledování osob v kauze jako důkazu, Nejvyšší soud je ale vrátil do hry.

9:20 - Rath je před soudem jako jediný z 11 obžalovaných, ostatní se z jednání omluvili. Exhejtman již včera předeslal, že má v plánu hovořit až šest hodin. Jednání sleduje několik novinářů, proti včerejšku jejich řady prořídly.

9:10 - Ústavní stížnost má 120 bodů, Rath je lehce za polovinou. Čtení prokládá promluvami k soudci, kterému opakovaně vysvětluje, že podle něj nemá jeho případ soudit.

9:05 - David Rath pokračuje v námitkách údajné podjatosti soudce Roberta Pacovského. V plánu má v následujících hodinách dočíst nejdřív ústavní stížnost podanou na prezidenta Miloše Zemana. Důvodem stížnosti je Rathovo tvrzení, že Zeman nepatřičně zasahoval do jeho kauzy veřejnými výroky.

Krajský soud v Praze poslal Ratha poprvé nepravomocně do vězení na 8,5 roku v roce 2015. Odvolací soud ale trest zrušil a případ vrátil k novému projednání, přičemž odmítl použití odposlechů jako důkazu.

Nejvyšší soud ale odposlechy uznal. Obžaloba viní 11 lidí z manipulací se zakázkami ve stavebnictví a zdravotnictví ve Středočeském kraji. Státní zástupce Petr Jirát tvrdí, že Rath bral úplatky a coby tehdejší hejtman o manipulacích věděl.

Obžalovaní vinu odmítají. Rath se například hájí tím, že tendry financované z Evropské unie byly pod vícenásobnou kontrolou, takže je nebylo možné ovlivňovat. Případ je podle něj politicky motivovaný. Policie Ratha zadržela v roce 2012, když nesl v rukou dnes již pověstnou krabici od vína, ve které bylo sedm miliónů korun.