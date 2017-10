15:10 - Soudce Pacovský Ratha přerušil s tím, že už hovoří dvě hodiny v kuse a jednání přerušil do úterního rána. Rath plánuje podle svých slov mluvit ještě asi čtyři až šest hodin. Jednání tak bude pokračovat v úterý, ve tři čtvrtě na devět ráno.

15:01 - Bývalý hejtman, který už hovoří pátou hodinu, soudu předestírá svou ústavní stížnost, kterou na Zemana podal letos na jaře.

14:31 - Rath předčítá práva a povinnosti prezidenta republiky z Ústavy ČR. U soudu přitom platí zásada „Soud zná právo”, podle které není třeba soudu předestírat právní předpisy.

13:52 - Údajný nátlak Miloše Zemana dokládá Rath článkem z Parlamentních listů, kde Zeman říká „Vyhrožoval jsem soudci, který zvrátil proces Davida Ratha.“

13:42 - Třetím důvodem k námitce podjatosti je podle Ratha údajný nátlak na soudy a soudce ze strany politiků, včetně prezidenta, aby byl odsouzen. Prezident by podle Ratha mohl kauzu více ovlivnit už jen asi Hradní stráží, která by do Pacovského u soudu píchala bajonetem.

13:39 - Rathovi vadilo, že předloni v průběhu Rathovy závěrečné řeči donesla asistentka jednoho z Rathových obhájců do soudní síně dokumenty, které soudní senát „zabavil, aniž by se s nimi Rath mohl seznámit a pohrozil ženě pořádkovou pokutou.“ Šlo o údajnou fotku Roberta Pacovského v podroušeném stavu. „Sám vznáším námitku toho, aby mě soudil soudce, který se nechává fotografovat a vystavuje fotografie ve veřejných médiích, kde neplní povinnosti soudce,“ prohlásil Rath. „Je to absurdní divadlo, myslím, že Václav Havel by to nevymyslel, co se tady předvádí,“ dodal.

13:25 - po polední přestávce soud pokračuje. David Rath přednáší další důvod, proč by Pacovský neměl kauzu řešit, a sice fakt, že na Pacovského podal podnět na kárné stíhání Roberta Pacovského.

12:14 - Rath si došel na lavici obžalovaných pro další fascikl dokumentů se slovy: „Tím jsem vyčerpal první bod, proč jsem přesvědčen, že jste podjatý.“ Chtěl navázat druhým bodem, ale soudce jej zastavil a vyhlásil polední pauzu do 13:15.

11:41 - Stejně jako před Obvodním soudem pro Prahu 2 i nyní Rath uvedl, že strýc soudce Pacovského po něm údajně žádal deset miliónů korun za své právní služby.[celá zpráva]

11:20 - Rath pokračuje ve zdůvodňování podané námitky podjatosti vůči soudci.

11:18 - Pauza skončila. Manželé Kottovi požádali soud o jednání v jejich nepřítomnosti do konce týdne. Stejně tak i spolupracující obviněná Ivana Salačová, která rovnou i opustila jednací síň.

10:45 - Soudce vyhlásil 20minutovou přestávku.

10:30 - Bývalý politik požádal soud o otevření okna, kvůli lepšímu vzduchu v soudní síni. Přidali se k němu i někteří advokáti. Pacovský to odmítl s tím, že udělá přestávku. Rath se tak dále věnuje kárné žalobě na soudcova strýce.

10:22 - Bývalý poslanec už čtvrthodiny rekapituluje kárné řízení s Michalem Pacovským.

10:07 - Rath připomněl, že na základě jeho stížnosti byla loni na Michala Pacovského podána kárná žaloba. Pacovský byl uznán vinným z porušení zákona o advokacii a dostal patnáctitisícovou pokutu.

9:59 - Bývalý hejtman pokračuje v odůvodňování námitky podjatosti citováním různých článků týkajících se kauzy.

9:55 - Rath obvinil soudce i jeho strýce ze lhaní. Proti tomu se soudce ozval. „Pokud se budete chovat urážlivým způsobem, pak nebudu moci vaši námitku podjatosti připustit,“ upozornil Ratha. Rath zopakoval, že ho mrzí, že se Pacovský sám nevyloučil. „Je zarážející, že nemáte v sobě tolik síly, abyste to mohl udělat,“ řekl Rath.

9:42 - Pacovský dal Rathovi prostor k jeho procesním návrhům. Rath tedy znovu podal námitku podjatosti vůči soudci. „Za těch 2,5 roku se mezi mnou a vašimi příslušníky rodiny a vámi odehrály určité věci. Netěší mě, že musím námitku vznášet. Čekal jsem, že se, pane předsedo, vyloučíte. Nevím, z jakého důvodu se tváříte, že nejste podjatý. Čekal jsem, že se vyloučíte, a mohlo to proběhnout bez veřejného cirkusu,“ uvedl Rath.

Rath si totiž v jeden moment předchozího hlavního líčení jako advokáta najal Michala Pacovského, strýce soudce Pacovského. Michal Pacovský vzápětí Rathovi vypověděl plnou moc, prý proto, že se domníval, že jde o jinou kauzu. Rath se s Michalem Pacovským kvůli tomu dodnes soudí.

9:32 - Soudce Pacovský rekapituluje předchozí rozsudky.

9:24 - Hned ze začátku se Rath pokusil vznést námitku podjatosti vůči soudci Robertu Pacovskému. Ten ale Ratha usměrnil s tím, že prostor pro vznesení námitek dostane. „Podvoluji se vašemu hrubému nátlaku, který jen podkresluje vaši podjatost,“ reagoval Rath a šel se zase posadit na lavici pro obžalované.

9:15 - Kromě hlavního obžalovaného, bývalého hejtmana kraje Davida Ratha, dorazili ke Krajskému soudu v Praze další čtyři obžalovaní. Kromě Ratha i Petr Kott s manželkou Kateřinou (dříve Pancovou), Lucie Novanská a u předchozího hlavního líčení spolupracující obviněná Ivana Salačová.

Soud se ke kauze vrátil po více než dvou letech. Předloni v létě poslal soudce Robert Pacovský Ratha napoprvé na 8,5 roku do vězení, verdikt ale zrušil vrchní soud kvůli pochybnostem o legálnosti odposlechů, které jsou hlavním důkazem obžaloby.

Případ však vrátil do hry Nejvyšší soud, který uvedl, že záznamy telefonických hovorů a povídání v místnostech mezi obžalovanými lze použít.

V kauze jde o údajně zmanipulované veřejné zakázky ve Středočeském kraji. Jednalo se o zakázky týkající se opravy buštěhradského zámku, budovy hostivického gymnázia a modernizace nemocnic.

Rath měl podle žalobce Petra Jiráta o všem vědět a brát úplatky. Sám Rath vinu odmítá a hájil se několikanásobnou kontrolou, díky které nemohly být tendry ovlivňovány.

Žaloba byla podána v roce 2013.