Policie ženu obvinila ze spáchání přečinů týrání osoby žijící ve společném obydlí, vydírání, úvěrový podvod a podílnictví.

„Nejprve měl muž válendu v kuchyni, kde pobýval. Později ho žena přestěhovala do chodby bytu, kde spal na matraci. Přístup do ostatních místností měl jenom se souhlasem obviněné ženy,“ popisovala mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Krejčí, podle které se trestných činů obviněná žena měla dopustit v době od října loňského roku do března roku letošního.

„Zdržovat se tedy mohl jen v chodbě a čekat na rozkazy obviněné. Žena ho měla nutit vykonávat domácí práce, a pokud nebyla spokojená s jejich provedením, fyzicky jej napadala údery pěstí do obličeje a těla. Když chtěl muž po napadení zajít na ošetření, bylo mu v tom zabráněno uzamčením v bytě,“ popisovala teror policejní mluvčí.

To ale nebylo zdaleka všechno. „Dále ho žena měla pod pohrůžkou násilí nutit krást v obchodě. Pokaždé byl však ostrahou přistižen, takže se mu žádná krádež nepovedla,“ popisovala Krejčí. „Navíc měla každý měsíc s poškozeným docházet na poštu, a když si vyzvedl důchod, sebrat mu jej i s občanských průkazem,“ uvedla mluvčí s tím, že takhle důchodci sebrala 65 tisíc korun.

„V jednom případě měla i muže donutit pod pohrůžkou násilí, aby si vzal úvěr. Obviněná žena za tímto účelem pořídila nepravdivý doklad a ten muž následně předložil při uzavírání úvěrové smlouvy. Po předání peněz od zprostředkovatele úvěru mu žena zase peníze sebrala,“ doplnila Krejčí, podle které obviněná žena může být za své jednání v případě prokázání viny odsouzena až k čtyřletému trestu odnětí svobody.