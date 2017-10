Brněnský soud otce už jednou za stejný čin potrestal, odvolací Vrchní soud v Olomouci ale rozsudek zrušil a případ vrátil zpět k doplnění dokazování. Ani nové výpovědi, které v úterý před soudem zazněly, ovšem přesvědčení senátu v čele s Michalem Zámečníkem o mužově vině nenahlodaly.

„Soud vychází zejména z výpovědi poškozeného, který událost popsal přiměřeně svému věku, a z výpovědi jeho nevlastního dědy, jemuž se jako prvnímu se vším svěřil,“ prohlásil Zámečník.

Pokud by se mu chtělo opravdu tak močit, šel by na záchod, a ne do postele. soudce

Klučina ve své výpovědi popsal podivnou hru se svým otcem. „Řekl, že se v posteli lechtali na lulínkách a že se pak tatínek počůral. Vzhledem ke svému věku netuší, že penis může sloužit i k něčemu jinému než k močení. Obžalovaný dopustil, aby se syn dotýkal jeho penisu. Dítě netušilo, o co se jedná, na rozdíl od obžalovaného, jenž to dobře věděl,“ zdůraznil soudce.

Prvním člověkem, kterému se chlapec svěřil, byl nevlastní děda. Ten před soudem popsal, že vnuk mu několikrát řekl, že se tatínek počurává. Děda zprvu nevěděl, co tím vnuk myslí. „Až potom mi řekl, že se lechtají na lulínkách. Když mi to řekl, měl jsem pocit, že se mu ulevilo. Já jsem to pak řekl manželce, byl to pro nás šok. Oznámili jsme to dceři a začalo se to řešit,“ vypověděl.

Je mimo službu



Policista se snažil soud přesvědčit, že se skutečně pomočil, nikoli že u něj došlo k vyvrcholení. „Nejsou tu žádné podklady pro tvrzení obžaloby, sám chlapec uvedl, že tatínkovi strčil ruku do trenýrek sám, že to po něm nechtěl. Další interpretace pocházejí už od jeho příbuzných,“ argumentoval obhájce Martin Klimo.

„Normální člověk, pokud se by se mu chtělo opravdu tak močit, jak tvrdil obžalovaný, by šel na záchod, a ne do postele,“ neměl pro obhajobu pochopení Zámečník.

Případ ale ještě není u konce, obhájce se totiž na místě odvolal, případ tak bude muset znovu posoudit vrchní soud. Policista byl nadřízenými postaven mimo službu a bere poloviční plat. Policie ho propustí až v případě pravomocného rozsudku.