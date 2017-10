K nehodě došlo v sobotu v pět hodin odpoledne v Želechovicích nad Dřevnicí. Policisty na zřejmě opilého šoféra upozornila vyděšená řidička, která jela okolo.

„Sedmatřicetiletý řidič najel po nezvládnutí levotočivé zatáčky na chodník, kde narazil nejprve do betonových truhlíků, poté přejel přes celou šířku vozovky a narazil do kovové vitríny a do dalších betonových truhlíků,“ popsala událost Kozumplíková.

Policisté podle ní provedli dechovou zkoušku a muži naměřili více než čtyři promile v dechu. Celkovou škodu vyčíslili předběžně na padesát pět tisíc korun. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz a hrozí mu trest odnětí svobody v rozmezí šesti měsíců až tří let.

Lékaři považují za vážnou otravu alkoholem už stav, kdy člověk nadýchá přes tři promile alkoholu, od čtyř promile jde o riziko smrtelné otravy.