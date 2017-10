Juchelka v době jednání o prodeji státního podílu v OKD pracoval ve Fondu národního majetku jako předseda výkonného výboru. „Fond národního majetku postupoval podle zákona o privatizaci a zákona o fondu národního majetku,“ prohlásil pouze Juchelka a dále odmítl vypovídat, aby sebe nebo své blízké nevystavil trestnímu stíhání, protože mu není známo, o co se opírá obžaloba.

Druhá předvolaná svědkyně, bývalá pracovnice ministerstva privatizace Jitka Doležalová, zase uvedla, že firmu Karbon Invest, která státní podíl odkoupila, nezná. „S Karbon Investem jsem nikdy nevyjednávala, ani jsem je neznala nebo neznám,“ řekla Doležalová.

Další dva předvolaní svědci se z jednání omluvili, soud je vyslechne později. Jednání jsou naplánovaná na konec října a listopadu. „Těsně po konci roku bychom mohli mít závěrečné řeči, takže v lednu by to mohlo skončit,“ myslí si soudkyně Fialová. Ještě nicméně neví, zda a jaké budou mít strany návrhy na doplnění dokazování, které by tak konec hlavního líčení mohly ještě oddálit.

Sobotka: Standardní privatizace



V kauze je obžalovaný znalec Rudolf Doucha, který v roce 2004 během jednoho měsíce vypracoval posudek na hodnotu státního podílu v OKD. Podle obžaloby výrazně podhodnotil cenu, protože do hodnoty majetku nezahrnul dceřiné firmy a rekreační objekty patřící důlní společnosti. Podle žalobce také chybně ohodnotil cenu bezmála 44 tisíc bytů v majetku OKD.

Doucha podíl vyčíslil na 2,08 miliardy, podle policie měl hodnotu 9,8 miliardy.

Podle serveru lidovky.cz ale tehdejší vláda Stanislava Grosse (ČSSD) měla k dispozici dokument, ve kterém je uvedeno, že dceřiné společnosti ani další majetek v posudku zahrnuty nejsou. Tuto informaci ale nevzala v potaz. Ve vládě byl tehdy jako odpovědný ministr financí současný premiér Bohuslav Sobotka.

Ten v kauze figuruje jako svědek, na začátku září před soudem vypověděl, že šlo o standardní privatizaci. Soud by měl podle premiéra spíše řešit ty, kdo rozhodli v roce 1996, že stát přišel o většinový podíl ve společnosti a ty, kdo „z OKD po roce 2004 vytahali obrovské finanční prostředky“.

Znalci hrozí až deset let



Další dva obžalovaní jsou bývalí manažeři Fondu národního majetku Pavel Kuta a Jan Škurek, kteří byli podle obžaloby zodpovědní za přípravu smlouvy pro tehdejší vládu, na základě které pak prodala svůj 46% podíl firmě Karbon Invest výrazně pod cenou. Stát tím údajně přišel o víc než 5,7 miliardy korun.

Doucha může za křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek dostat až desetiletý trest. Kuta se Škurkem pak za porušení povinností při správě cizího majetku maximálně osm let vězení.