„Řekl jí, že nemá mobil, je u právníka a stala se mu nepříjemná věc. Z účtu mu měly zmizet peníze a potřeboval by něco splatit. Požádal ji o půjčku s tím, že by peníze zítra vrátil. Žena mu nabídla 20 tisíc, které měla doma,“ popsala začátek případu krajská policejní mluvčí Iva Kormošová.

Neznámý muž na to seniorce podle Kormošové odvětil, že nabídnutá částka je málo a že by potřeboval 400 tisíc. „Stále na ni tlačil, že peníze nutně potřebuje a že ví, že nikdy po ní nic nechtěl, což by o pravém vnukovi byla pravda. Žena nátlaku podlehla a vydala se na poštu peníze vybrat,“ popsala dále mluvčí.

Seniorka údajnému vnukovi sdělila číslo na mobil, na kterém ji stále kontroloval. Dokonce jí poradil, ať si vezme taxík a vrátí se domů pro novou kartu. Při výběru peněz na poště se totiž ukázalo, že má kartu propadlou.

Přijel nějaký Novák



„Když už měla peníze vybrané, opět jí zavolal a řekl, že si pro peníze nemůže dojet sám a že poslal svého kolegu pana Nováka, kterému má peníze předat. Pan Novák se za chvíli objevil, a přesto, že měla pochybnosti, mu celých 380 tisíc, které právě na poště vybrala, dala do jeho nastavené tašky,“ pokračovala Kormošová.

Chvíli nato jí již po čtrnácté podvodník zavolal s tím, že je vše v pořádku, a ujistil ji, že odpoledne přijede.

„Když se neobjevoval, zkusila mu zavolat. Telefon byl však nedostupný, tak zavolala jeho přítelkyni, která seniorce sdělila, že je (její vnuk) služebně v zahraničí. V tu chvíli jí vše došlo a vnukově přítelkyni se svěřila,“ dodala policejní mluvčí s tím, že policisté nyní po muži usilovně pátrají a případ šetří jako trestný čin podvod, za který zatím neznámému pachateli hrozí až pětileté vězení.