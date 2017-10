Vylákal podnikatele a devíti výstřely jej usmrtil, odsedí si definitivně 17 let

Za vraždu podnikatele ve Vlkoši na Hodonínsku si Vincenc Ščerbák s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Jeho stížnost odmítl Ústavní soud (ÚS). Stejným způsobem před časem naložil také se stížností komplice Milana Stavinohy, jenž má ve vězení strávit 13 let za to, že oběť vylákal na místo činu.