K nehodě došlo poblíž Poděbrad na 39. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu na místo vyjeli hasiči a záchranáři, kteří navíc povolali vrtulník.

„V naší péči skončilo celkem šest lidí. Jednoho vážně zraněného jsme letecky transportovali do nemocnice ve Střešovicích. Další dva vážněji zraněné převezly sanitky do nemocnice na pražských Vinohradech a tři lehce zraněné dopravili záchranáři do kolínské nemocnice,“ řekla Novinkám mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

V době zásahu záchranných složek, byla dálnice ve směru na Prahu uzavřena, později policisté zprůjezdnili jeden jízdní pruh. Před místem nehody se vytvořila šestikilometrová kolona, příčinu nehody vyšetřuje policie.