Odvolací soud se případem zabýval podruhé. Letos v lednu čin překvalifikoval z vraždy na zabití a trest snížil z deseti na šest let vězení. Případ k novému jednání vrátil Nejvyšší soud, který vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, podanému v neprospěch matky. Jedna z výtek Nejvyššího soudu byla ta, že nešlo o trestný čin zabití, jelikož žena nejednala v náhlém rozrušení. Soud tak ve středu musel ženu potrestat za vraždu.

Žena počala dítě se svým tehdejším přítelem někdy v prosinci 2014. Když se jí nedostavila menstruace, začala po důvodu pátrat na internetu, řešila to i s partnerem, což dokazuje jejich telefonní komunikace. Jenže ženin přítel dítě nechtěl a naopak se s obžalovanou rozešel.

Dítě mělo zachránit vztah

„Do definitivního rozchodu s ním těhotenství neřešila a stále doufala, že dítě může jejich vztah zachránit,“ uvedla loni státní zástupkyně Miroslava Zagarová a dodala, že obžalovaná pak čekala na další vývoj událostí.

Našla si nového přítele, ten i jeho matka si ale začali všímat, že obžalovaná v oblasti břicha poněkud přibrala. Žena nicméně těhotenství i nadále popírala. Až koncem května hledala na internetu stránky na objednání tzv. potratových pilulek, které mají zajistit vypuzení plodu z těla. Pilulky užila o měsíc později, zhruba na konci sedmého či počátku osmého měsíce těhotenství. O pár dní později se obžalované dostavily bolesti, které ženu donutily jít na toaletu. Měla za to, že pilulky zafungovaly. U soudu tvrdila, že teprve až když viděla pupeční šňůru, došlo jí, že rodí.

Na usmrcení se připravila



Podle žalobkyně o tom věděla už dávno předem a připravovala se, že novorozeně usmrtí. „Místo toho, aby zůstala na záchodě, hledala v pokoji igelitovou tašku a nástroj na přerušení pupeční šňůry,“ prohlásila Zagarová, obžalovaná pak podle ní také po porodu uklidila veškeré stopy.

Čerstvě narozené, podle všeho živé miminko, zabalené do igelitové tašky, loni v červnu v Mníšku pod Brdy hodila do kontejneru na odpadky, aniž zkontrolovala, jestli je narozený plod živý, nebo ne. Podle lékařů dívenka zemřela na udušení, tedy poté, co v igelitu vydýchala veškerý vzduch.