„Do restaurace vstoupili dva muži. Jeden z nich zabavil obsluhu restaurace, která stála v místech, kde není vidět na vstupní dveře, a druhý z nich se po kolenou proplížil pod barem. Po skončení hovoru si obsluha baru všimla i druhého z mužů, kterého předtím nebylo vidět ani slyšet. Ten se jí dotazoval na toalety. Když mu na dotaz odpověděla, oba muži z restaurace odešli. Po jejich odchodu obsluha zjistila, že jí z pořadače bankovek zmizelo 2000 korun,“ řekla Právu policejní mluvčí Irena Urbánková.

Snímek z videa zachycujícího lupiče v olomoucké restauraci.

FOTO: Policie ČR

Policistům se podle ní podařilo zajistit kamerové záznamy, které oba muže zachytily. Na jednom z nich je vidět, že do restaurace vešli společně. Jeden z nich zabavil obsluhu, druhý se po kolenou proplížil pod barem, naklonil se směrem k baru a vzal balíček bankovek. Následně z restaurace oba odešli. Na druhém ze záznamů je zachycen jejich odchod z restaurace.

Zhruba třicátníci

„Jednalo se o muže vysoké kolem 180 cm, ve věku kolem 30 let. Jeden z nich, který zabavil obsluhu, měl na sobě oblečeny modré rifle, tmavé tričko a modrou kšiltovku. Druhý z nich, který měl odcizit bankovky, měl na sobě šedé kalhoty, tmavé tričko a hnědou kšiltovku,“ uvedla mluvčí.

Pokud by podle ní někdo z občanů oba muže zachycené na videozáznamech poznal nebo by disponoval informacemi, které by vedly k jejich ztotožnění, může kontaktovat policisty obvodního oddělení Olomouc 1 buď osobně, nebo telefonicky na adrese Sokolská 52, Olomouc, na tel. č: 974 766 651, případně kdykoli prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.