„Zahájili jsme trestní stíhání 38letého muže pro výtržnictví a ublížení na zdraví,“ potvrdila ve středu Právu policejní mluvčí Dagmar Jiroušková. Podle ní poškozený utrpěl při útoku obviněného zranění, které jej po dobu tří týdnů omezovalo v obvyklém způsobu života. Podle informací Práva se mělo jednat o zlomeninu nosu.

Starosta se k obvinění odmítl vyjádřit. „Nebudu se s vámi o tom bavit. Nashledanou,“ řekl a zavěsil telefon. Už dříve ale prohlásil, že se jen bránil opilci, který ho napadl.

„Byl nalitej jak taška. Vyskakoval, tak dostal ránu. Prostě jsem ho praštil,“ řekl krátce po incidentu starosta. Žádné další podrobnosti už ale neuvedl. „Napadl mě, dostal a teď se cítí ublíženej. Evidentně mi chce zavařit. Hned volal záchranku a policii. Akorát z toho dělá senzaci, že starosta mlátí občany,“ dodal tehdy Šmejkal.

Vyhnul se i odpovědi na otázku, co bylo předmětem sporu. „Nemyslím si, že je to zase tak důležitá informace, že nějaký vožrala někoho napadl a ten se bránil,“ uzavřel starosta.

Zastupitelé se neptali

Podle Jirouškové policisté u obou mužů na místě provedli dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu. „U poškozeného ukázal přístroj 2,37 promile, u druhého muže byla zkouška negativní,“ sdělila Jiroušková.

Jak se starosta postaví k trestnímu stíhání zastupitelé obce netuší. „Vlastně o začátku nevíme, jak celou věc vůbec vnímá. Při jednání zastupitelstva se na to starosty nikdo neptal a on sám o tom taky nemluvil,“ uvedl zastupitel František Řežábek.

Osobně by s nějakým vybízením starosty k rezignaci vyčkal až do rozhodnutí soudu. „Na jednu stranu by se jednání starosty dalo pochopit, neboť ten poškozený, alespoň podle toho, co jsem slyšel z drbů, incident vyprovokoval. Protože toho dotyčného znám, vím, jaký je to provokatér, tak bych tomu i věřil,“ pokračoval Řežábek.

Na druhou stranu by ale podle něj měl starosta jako veřejný činitel udržet nervy na uzdě a nenechat se vyprovokovat. „Ale nebyl jsem u toho, nechci soudit,“ uzavřel Řežábek s tím, že pokud bude starosta shledán vinným, pak by se měl vzdát funkce.