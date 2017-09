Vrchní soud potvrdil 20 let muži za znásilnění a pokus o vraždu

Dvacet let ve věznici se zvýšenou ostrahou si definitivně odsedí René Nagy (45) z Třince za to, že na konci minulého léta znásilnil dva chlapce předškolního věku a jednu šestiletou dívku. Tu pak škrtil tak dlouho, až upadla do bezvědomí. V úterý o tom rozhodl odvolací Vrchní soud (VS) v Olomouci, verdikt je pravomocný.