„Je to politický proces, aby se taxikáři nemohli spojit a postavit zvůli města,“ hlásal na celou soudní síň Ponert. Když ho soudkyně upozornila, že se o politický proces opravdu nejedná, odvětil: „Tak je to policejní proces!“

Podle Ponerta město vyštvalo „svobodné“ taxikáře z lukrativních štaflů na náměstí Republiky nebo I.P. Pavlova, které pronajalo společnosti AAA Radiotaxi. Její zaměstnanci jsou pak podle něj „otroci“, kteří musí platit „výpalné“ osm a půl tisíce ročně, aby mohli pod její hlavičkou poskytovat taxislužby. „Město šikanuje taxikáře, kteří se odmítli sdružovat pod radiodispečinky,“ prohlásil Ponert.

Cestu zpět si nechali zaplatit



Ponert je jedním z taxikářů, kteří veřejně nabízeli své služby s taxou 99 korun za kilometr poté, co magistrát zavedl cenový strop 28,- Kč/km. Magistrátní cena je podle Ponerta naprosto nedostačující, protože řidiči jedou s klientem z místa A do místa B, ale do místa A se neobsazení vracejí zadarmo, respektive za své. „Jsme perzekvovaný za to, že normální cenu navyšujeme o potřebné náklady,” prohlásil.

„Málokdy se stane, že si (cestou zpět) někdo mávne,“ vysvětloval ve čtvrtek soudkyni nedostatečnost magistrátní ceny jeden z předvolaných svědků-taxikářů. „Dvacet osm korun za kilometr vám nepokryje, co byste do toho auta měla dát. Sazba by měla být zvýšena,“ dodal svědek, který v minulosti dostal stotisícovou pokutu právě za předražování jízdného.

I on jezdil svého času za 99 korun za kilometr, obhajoval si to tím, že měl ceník zvenku na dveřích a každého zákazníka vždy o ceně informoval. „Česky mluvící lidi mi říkali: ‚Proč mi to říkáte? Máte to napsaný na dveřích, dejte mi účet a je to vyřízený‘,“ uvedl taxikář.

Podobně v minulosti vypovídal další z obžalovaných Giovanni Piscicelli Taeggi. „Ve většině případů jsem jezdil podle magistrátních cen. Když tomu tak nebylo, tak jsem jezdil za cenu, kterou jsme si nechali vypočítat naším znalcem. Ta byla zvenku i vevnitř vyvěšená,“ prohlásil při jednom z minulých jednání Taeggi.

Úplatky za informace



Ponert, Taeggi a Michal Šotola podle obžaloby účtovali od dubna do listopadu 2015 mnohonásobně vyšší jízdné, než nařizuje magistrát. Mezi obžalovanými jsou také předseda odborového svazu Taxi Praha Pavel Jelínek a Luboš Zdeněk, kteří podle obžaloby organizovali výběr úplatků pro bývalého magistrátního úředníka Luďka Šmejkala.

Ten taxikářům podle obžaloby na oplátku předával informace o kontrolních jízdách, aby se podle toho zařídili. Úplatky, které činily asi 500 až 700 korun za řidiče, měl Šmejkalovi podle spisu předávat poslední z obžalovaných taxikářů Valentin Záruba.

Ponertovi a dalším pěti taxikářům hrozí za podvod až osm let vězení. Šmejkalovi za přijetí úplatku o dva roky víc. Soud bude pokračovat počátkem října.