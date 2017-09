Ke znásilnění mělo dojít v červenci roku 2011 v Brně v Plachetkově autě. Plachetku za čin udala sestra někdejší boxerovy přítelkyně Šárka.

Boxer po celou dobu líčení tvrdil, že dívku neznásilnil, že šlo o styk dobrovolný. Soud mu neuvěřil, stejně jako mu nevěřily odvolací instituce včetně Vrchního soudu v Olomouci, který jeho odvolání zamítl a nakonec jeho dovolání v červenci roku 2013 odmítl i Nejvyšší soud.

Plachetkovi zřejmě neprospělo ani to, že již před tím byl podmínečně propuštěn za vraždu své tchýně v roce 1998, za kterou vyfasoval 13 let a podmínečně byl propuštěn po devítiletém vězení.

Chtěla ho pro sebe a pak, když ho asi dostala, vymyslela si to znásilnění. svědkyně

Nyní se podle boxera i jeho obhájkyně objevily nové okolnosti, které by mohly být důvodem pro obnovení procesu. Jedním z klíčových svědectví by zřejmě měla být internetová komunikace a zřejmě i některé svědecké výpovědi vztahující se k bývalé oběti sexuálního činu.

Navázala nové vztahy



Šárka, ač podle znalců trpěla výrazným odporem a nedůvěrou k mužům, údajně velmi rychle navazovala bez problémů nové mužské známosti a dokonce se měla i prodávat za úplatu. Nakonec se údajně sama začala starat nejen o své dítě, ale i o dítě, které má její přítel.

Nejpodstatnější pro případné znovuotevření procesu však může být komunikace mezi poškozenou a svědkyní Kateřinou. Té se Šárka měla opakovaně svěřit, a to i facebookovou komunikací, že si vše o znásilnění vymyslela a že nepředvídala, co vše tím způsobí.

Někdejší nadějný boxer Ĺudovít Plachetka u jednání Krajského soudu v Brně

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Někdejší kamarádka znásilněné rovněž tvrdí, že Šárka vždy dokázala na sebe upoutat pozornost různými hysterickými výstupy, a při tom se dobře bavila, takže tak měla přesvědčit i soud a znalce o své poraněné psychice.

Prý záviděla



„Záviděla Plachetku své sestře. On byl vždycky hodný, dobře se o ně staral, chodil do práce, platil byt a všechno. Šárka to na něj několikrát zkusila a on ji stále odmítal. Chtěla ho pro sebe a pak, když ho asi dostala, vymyslela si to znásilnění. Toužila také být tímto oznámením slavná, aby se o ní mluvilo. Několikrát mi to napsala na Facebooku, než mě zablokovala,“ uvedla svědkyně s tím, že oznámit tato fakta chtěla už dříve, ale protože nemá konverzaci jako důkaz, tak to neudělala.

Konverzaci si chtěli před několika týdny, když se nové skutečnosti dověděli, vyžádat také Plachetkovi příbuzní. Operátoři je však prý odmítli s tím, že to může vyžádat pouze soud či policie.

„K případu se v této fázi dá jen těžko cokoli říci. Soud je na začátku rozhodování, zda proces povolí, či nepovolí. Nyní byli vyslechnuti svědci, teď bude na soudu, aby posoudil jejich věrohodnost i další okolnosti,“ nechtěl předvídat vývoj událostí státní zástupce Marek Vagai.

Předseda senátu Aleš Novotný jednání odročil na 21 listopadu.