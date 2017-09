Dva z nich, jak už Právo dříve informovalo, již byli obviněni z nedovoleného ozbrojování, za což jim hrozí až osm let vězení. [celá zpráva] „Část ukradených zbraní se pokusili prodat,“ uvedl Tkadleček.

Stíhaní muži ve věku mezi 20 až 35 lety ze Zlínského kraje do areálu muničních skladů neoprávněně vnikali opakovaně od přelomu let 2016 a 2017 do letošního jara. Podle Tkadlečka šlo o tři až šest případů.

Při domovních prohlídkách byly u podezřelých i dalších lidí, kteří jsou podle všeho policií kromě již obviněných zlodějů vyšetřováni, zadrženy zhruba dvě desítky střelných zbraní - samopalů, ale také téměř 20 kilogramů výbušnin.

Část odcizených zbraní zajistila policie při domovních prohlídkách.

FOTO: Policie ČR

Podle policejního mluvčího Vladislava Malcharczika muži z areálu ukradli zejména velmi poškozené, zrezivělé a neúplné zbraně rozmetané výbuchem. Některé z ukradených zbraní mohly být nicméně podle Tkadlečka funkční.

Část z nich se muži pokusili prodat, zatím není zcela jasné, zda se jim to podařilo. Rozhodně se jim to nepovedlo v případě zbraní, které policie při domovních prohlídkách objevila. Hlavní motivací mužů byl podle policie finanční zisk.

Když se na jaře zjistilo, že byl narušen areál, ve kterém koncem roku 2014 vybuchly dva muniční sklady společnosti Imex Group, posílila policie jeho ostrahu. Kromě policie se o ni stará i bezpečnostní agentura. Podobu zpřísněných opatření Tkadleček neupřesnil, považuje ji ale za dostatečnou.

Policie kvůli krádežím zbraní z areálu muničních skladů ve Vrběticích vyšetřuje pět lidí.

FOTO: Policie ČR

Podle informací Práva pomohly zloděje odhalit nainstalované fotopasti. Podle již dřívějšího vyjádření Malcharczika nelze zcela zabránit tomu, aby se do muničního areálu někdo nepovolaný dostal, přestože je střežen. „Oplocení areálu je v délce přibližně patnáct kilometrů a jeho hermetické uzavření by vyžadovalo obrovské nasazení živé síly a technických prostředků,“ konstatoval mluvčí.

Podobně se v pondělí vyjádřil i Tkadleček. „Zabezpečit areál na sto procent je virtuální realita. Na sto procent podobným případům do budoucna zabránit nelze. Jsem přesvědčen, že s těmi silami a prostředky, které máme k dispozici, jsme udělali maximum možného,“ zdůraznil Tkadleček. Zároveň připustil, že hlavní zodpovědnost za vniknutí mužů do areálu nese jako velitel zásahu on.

Oba stíhaní muži mají kriminální minulost, v uplynulých letech byli odsouzeni za majetkovou trestnou činnost. Od výbuchu skladů jde podle policie o první zaznamenaný případ krádeže zbraní uvnitř střeženého areálu. Munice uskladněná v dalších skladech v areálu byla z Vrbětic odvezena. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé.