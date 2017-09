Obžaloba Daviziho viní z toho, že se pokusil znásilnit jedenapadesátiletou sestru loni na konci října v Nemocnici Na Bulovce, kde doprovázel svého tříletého bratra. Davizi údajně za sestrou přišel, anglicky jí sdělil „Room, room (pokoj, pokoj)“ a prstem jí ukazoval, aby šla za ním.

Sestra měla za to, že je to kvůli Daviziho bratrovi. Mladík ale údajně sestru chytl za zápěstí a táhl ji ke své posteli, kterou dostal přidělenu jako rodinný příslušník nezletilého. Druhou rukou si prý přes tepláky sahal na penis. Sestra mezitím začala křičet a bránit se. Davizi jí podle žalobkyně dvakrát přejel přes prsa. Poté se sestra vytrhla a utekla. Svým jednáním jí Davizi měl způsobit modřinu na zápěstí.

Davizi obžalobu jednoznačně odmítl. „Bylo jedenáct v noci, můj bratr spal. Měl jsem problémy s pravým bokem a šel jsem hledat lékařskou pomoc,“ popsal. S žádostí o pomoc proto došel na sesternu a sestra pak za ním přišla.

Neměl k tomu důvod



Sestru prý mezi dveřmi od svého pokoje požádal ve své rodné řeči o prášek, přičemž jí poklepal na pravou ruku. Sestra přitom zůstala na chodbě, Davizi byl ve svém rozsvíceném pokoji. „Paní řekla ‚neumím‘ a vrátila se do sesterny. Chvíli jsem seděl na posteli, bolel mě pravý bok. Pak jsem usnul,“ pokračoval mladík.

Posléze za ním přišli tři lékaři, kterým zopakoval, že ho bolí pravý bok. Ti mu však podle něj řekli, ať nemocnici opustí. Vzal si tedy batoh a jel domů.

„To, co uvádí paní poškozená, vůbec tomu nerozumím. Nikdy v životě by mě to nenapadlo, nemám k tomu důvod,“ vypověděl u soudu Davizi. „S 2,5 procenty toho tvrzení by se dalo souhlasit. Jinak nesouhlasím s tím, co je tady sděleno,“ dodal. Podle něj veškerý problém spočíval v komunikaci, protože ještě nezná dobře český jazyk. Davizi má prý slečnu v Německu, se kterou se hodlá zasnoubit.

Davizi je synem tlumočníka českých vojáků v Afghánistánu. Trvalý pobyt má v České republice do roku 2026. Je členem českého kriketového týmu, jinak pracuje v gastronomii a chodí na kurzy češtiny. Kvůli zdravotním problémům svého otce je Davizi podle svých slov živitelem rodiny. Podle svých slov vyznává islám, který mu zakazuje sahat na cizí ženy před svatbou.