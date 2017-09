Obžalovaní podle žalobce v roce 2015 plánovali, že u pražské Chuchle hodí na projíždějící vlak s vojenskou technikou demižony se zápalnou směsí. „Důkazy jsou záměrně účelové a tendenčně interpretované,“ odmítl to u pátečního stání hlavní obžalovaný a údajný spolustrůjce plánu Petr Sova.

Veškeré kroky k údajné přípravě útoku na vlak byly podle něj vedeny za aktivní a nepostradatelné účasti dvou nasazených policejních agentů. „Ohledání místa údajného útoku provedli sami agenti, rozhodně je nikdo neúkoloval, byla to jejich vlastní iniciativa,“ dodal s tím, že i hořlaviny koupil sám od sebe jeden z agentů.

Video

Vrchní soud podle ÚS chyboval, když prodloužil vazbu pro Ignačáka.

A byli to právě agenti, kteří podle Sovy přišli s nápadem útoku na vlak s vojenskou technikou. Samotné obžalované by to prý nenapadlo. „V anarchistickém prostředí se pohybuji třicet let, kdyby mým cílem bylo provést takto radikální čin, měl bych k tomu spoustu možností,“ uvedl Sova s tím, že policejní orgány ho valnou většinu toho času monitorují.

„Nezastírám, že jsem anarchista a považuji současný stav společnosti za represívní, hraničící s tyranií. (...) Obvinění považuji za tolik absurdní, že jsem naprosto přesvědčen o jejich účelovosti,“ prohlásil Sova závěrem a dodal, že nemá důvod důvěřovat jakékoliv instituci současného systému.

Druhý z obžalovaných Martin Ignačák rovněž potvrdil aktivní účast policejních agentů na přípravě útoku. „Určili místo ke zkouškám, určili místo k zakopání,“ řekl Ignačák.

Agenty se snažili mírnit

I jejich obhájci ve čtvrtek ve svých závěrečných řečech poukázali na činnost policejních agentů, jejich aktivní role v případě je podle obhajoby naprosto nepřijatelná. „Policejní orgán přišel s nápadem k trestné činnosti, obžalovaní se jej snažili mírnit,“ uvedl obhájce obžalované Alexandry Ščambové Jaroslav Štemberk.

Sovovi a spol. se například příčilo provést jakoukoli akci, kde byl v sázce lidský (či jakýkoliv jiný) život. Proto odmítli nápady agentů na útok na autosalón nebo banku.

„Jediné, co k tomu můžu říct – nemám nic proti České republice ani jejím obyvatelům,“ prohlásila v pátek stručně Ščambová a dodala, že tu má přátele a zázemí. Další obviněná Katarína Zezulová zase uvedla, že o nějaké přípravě útoku na vlak se dozvěděla až na policejní služebně.

Sovu, Ignačáka a Zezulovou obžaloba také viní z přípravy takzvaných Molotovových koktejlů, které měl Sova zakopat u pražské usedlosti Cibulka, obývané squattery. Podle vyšetřovatelů chtěli zápalné koktejly použít proti policii při případném vyklízení squatu.

Žalobce je o vině přesvědčen



Státní zástupce Vladimír Pazourek je o vině obžalovaných přesvědčen, opírá se zejména o výpovědi obou agentů. Pro Sovu s Ignačákem navrhl dvanáctileté vězení, Ščambová, která údajně hlídala při ukrývání demižonů, by podle Pazourka mohla dostat i mírnější trest.

Pro poslední z obžalovaných, Radku Pavlovskou, která podle obžaloby o všem věděla a nic neřekla, navrhl podmínku. Zezulová by pak za přípravu zločinu násilí proti úřední osobě měla dostat trest v dolní polovině trestní sazby, tří až dvanácti let.