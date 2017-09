Obžaloba oba muže vinila z toho, že tehdy 42letého rovněž bezdomovce po útoku odvlekli na málo frekventované místo, kde poté umrzl. Vraždu se jim však nepodařilo prokázat. Odsouzení byli za pokus o ublížení na zdraví.

„Ztotožnili jsme se s návrhem státního zástupce, který dnes požadoval překvalifikování jednání obžalovaných s tím, že se neprokázalo, že by právě oni odvlekli napadeného na odlehlé místo, kde zemřel,” uvedl předseda senátu krajského soudu Eduard Ondrášek.

Karel Dubský (vlevo) a Václav Vrtek (vpravo) u olomouckého krajského soudu.

FOTO: Petr Marek, Právo

„Vycházeli jsme především z výpovědi jediného svědka celého incidentu, a to Pavla Vrtka, bratra obžalovaného Václava Vrtka, který mimo jiné uvedl, že útočníci napadeného po agresi zvedli a vtáhli ho do vedlejší buňky, kde on s ním komunikoval. Jak se ocitl na místě, kde vlivem podchlazení došlo k otoku jeho mozku a následně k úmrtí, jsme nezjistili,“ pokračoval Ondrášek.

Několikrát trestáni



Útok však byl podle něj natolik závažný, že jej nebylo možné bez trestu pominout. „Proto pokus o ublížení na zdraví,“ zdůraznil soudce.

Tresty v sazbě od šesti měsíců do tří let označil za zcela přiměřené. „Zohlednili jsme v nich kriminální minulost obžalovaných. Dubský byl v minulosti soudně trestán již desetkrát, Vrtek šestkrát,“ konstatoval Ondrášek.

Událost se odehrála loni 21. ledna v Lazecké ulici v Olomouci před stavebními buňkami, v nichž pobývali lidé bez domova. Obžalovaní tam známého napadli v opilosti po předchozí hádce.

Dubský ho nejprve dvakrát udeřil pěstí do obličeje, a když muž upadl na zem, postavili jej útočníci zpět na nohy, načež ho dalšími ranami do obličeje napadl Vrtek. Oběť ležící na zemi pak několikrát udeřili torzem židle. Muže nalezl druhý den náhodný kolemjdoucí při venčení psa.