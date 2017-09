Soud potvrdil zprošťující verdikt pro muže podezřelého z prodeje otráveného alkoholu

Petr Hlava z Karvinska, který čelil obžalobě, že dal do oběhu téměř 80 litrů falešné vodky se smrtícím obsahem metanolu, do vězení definitivně nepůjde. Vrchní soud v Olomouci ve středu potvrdil zprošťující verdikt Krajského soudu v Ostravě z letošního 9. května, proti kterému se odvolal státní zástupce. Hlava, jemuž v roce 2013 krajský soud vyměřil osm let nepodmíněně, se jednání u vrchního soudu na vlastní žádost nezúčastnil.