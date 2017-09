Manželům Miroslavovi (76) a Janě (74) Janečkovým za to obžalovaný Aleš Soukup (44) sliboval, že jim jako údajný někdejší policista pomůže vyhrát soudní spor s bývalou Jednotou o náhradu několikamiliónové škody.

Podle pondělního dosud nepravomocného verdiktu si ale Soukup vymýšlel, žádné informace či dokumenty potvrzující jeho aktivity ve prospěch Janečkových nikdy nepředložil. Jen si prý za ně nechal průběžně od dubna 2015 do září téhož roku platit částky v rozmezí od třiceti do pětasedmdesáti tisíc korun.

Dostal čtyři roky

Celkově mu důchodci, kteří si na domnělé finanční odměny od Soukupa půjčovali od známých, vyplatili zmíněných 230 tisíc korun. Za tento podvod ho v pondělí v nepřítomnosti potrestala samosoudkyně Drábková čtyřmi lety ve věznici s ostrahou. Rozsudek je zatím nepravomocný, protože Soukupův obhájce proti němu okamžitě podal odvolání. Kauzu tak bude řešit ještě nadřízený středočeský krajský soud.

Deník Právo případ Janečkových, který se napříč českými soudy táhne už dvacet let, dlouhodobě sleduje.

Manželský pár z Letů u středočeských Dobřichovic původně pravomocně vyhrál spor s Jednotou kvůli jejímu údajně bezdůvodnému obohacení za vysoké pronájmy prodejny v Řevnicích a dostal od ní v roce 2003 odškodné tři milióny korun.

Jenže vše pak s odstupem času zvrátil Nejvyšší soud a po dalších devíti letech, tedy v roce 2012, soudy rozhodly, aby důchodci peníze vrátili.

Ti už je samozřejmě neměli, a tak začala dlouhá soudní kalvárie se stále reálnější hrozbou pro Janečkovy, že přijdou o to poslední, co mají – o svůj rodinný dům.

Právo jejich příběh popsalo v dubnu 2015, kdy se schylovalo k dalšímu projednání celého sporu u soudu. Krátce poté se Janečkovým i redakci ozvala řada lidí s tím, že by jim chtěli pomoci.

A byl mezi nimi i nyní nepravomocně odsouzený Soukup. Ten přišel s historkou, že zastupuje určitou skupinu podnikatelů spojenou v občanské sdružení, která má zájem Janečkovy zachránit, a navíc prý sama vede spory s Jednotou.

Proto na tom údajně má osobní zájem. Zároveň slíbil, že pro starobní důchodce sežene nové, kvalitnější právníky, a to zcela zdarma. To poslední pak skutečně udělal. Dovedl manžele do advokátní kanceláře Pavla Sorokáče, jehož kolegové skutečně začali Janečkovy zdarma zastupovat, což činí dodnes.

Další údajné sliby už ale obžalovaný nevyplnil. Mimo jiné uváděl, že podnikatelská skupina, jejímž jménem hovoří, seniory finančně podpoří a v případě soudní prohry za ně uhradí závazky vůči Jednotě.

Jenže se podle pondělního verdiktu stal opak. Od konce dubna 2015, tedy krátce po vydání článku v Právu, až do září téhož roku, Janečkovi postupně Soukupovi vypláceli desítky tisíc.

Prý odměna za pomoc

Peníze prý po nich chtěl za svou údajnou činnost v podobě shánění důkazů v jejich prospěch.

„Nepravdivě jim tvrdil, že jako bývalý elitní policista má kontakty, díky kterým pomůže poškozeným vyhrát spor s Jednotou,“ uvedla v pondělí soudkyně.

Soukup navíc Janečkovým podle verdiktu slíbil, že dostanou celkem 5,5 miliónu korun, což byla v té době částka, kterou i s úroky Jednotě dlužili. Dokonce jim na to podepsal i směnku.

Jenže skutek utek. Ani následné sliby vrácení peněz nesplnil. Sám Soukup se hájil tím, že mu zmíněné peníze byly Janečkovými nabídnuty, dokonce prý doslova vnucovány, a to jako odměna za jeho aktivní přispění v jejich kauze. To však podle Drábkové vyvrátily provedené důkazy.

Přestože je prý obžalovaný „obratný řečník a mluvka“, který dokázal seniory přesvědčit o své aktivní činnosti v jejich kauze, je také „protřelý a obratný podvodník“, jak poznamenala Drábková.

V této souvislosti soudkyně připomněla jeho bohatou trestní minulost. Ostatně při ukládání trestu poukázala na to, že Soukup důvěřivé důchodce podvedl v době, kdy byl právě pravomocně odsouzen k tříletému vězení za jiný podvod. Brala ho tedy jako recidivistu. Navíc mu v tomto případě přitížil i fakt, že „využil nemohoucnosti poškozených, kteří jsou vysokého stáří“. „Je to velmi smutný případ, kdy obžalovaný poškodil osoby, které přišly o veškerý svůj majetek a které mu na to tzv. skočily,“ dodala soudkyně.

Přiblížila tak neutěšenou stávající situaci Janečkových, kterým v rámci exekuce při vymáhání nyní již šestimiliónového dluhu vůči bývalé Jednotě skutečně v nejbližší době hrozí prodej střechy nad hlavou.