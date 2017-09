Případ se stal v pondělí 7. srpna v dopoledních hodinách. „V jedné z prodejen byly odcizeny tři živé makety mobilních přístrojů značek Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S7 a Lenovo K6POM. Ve druhé jedna živá maketa mobilního přístroje značky Samsung Galaxy S8+. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na téměř 50 400 korun,“ řekla Právu v pondělí policejní mluvčí Irena Urbánková.

Živá maketa mobilního telefonu je podle ní speciální termín pro telefony, které nemají modul umožňující volání. S maketami se tudíž nedá nikam dovolat, ale lze je použít třeba na náhradní díly.

Deštníkem mezi mříží



K lupu se podle kamerových záznamů zloději dostali za pomoci deštníku, jejž protáhli okem mříže, která zajišťovala uzavřenou prodejnu. „Na záznamech jsou zachyceni dva muži, kteří se prochází nákupním centrem a odchází z něj. Jeden z nich má v ruce deštník. Na dalších záznamech je vidět, jakým způsobem živé makety mobilních přístrojů odcizili,“ uvedla Urbánková.

Podezřelí zachycení na videu

FOTO: Policie ČR

Pokud by někdo muže, kteří jsou zachyceni na videozáznamech, poznal nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jejich totožnosti, může podle mluvčí kontaktovat policisty telefonicky na čísle 974 766 651, případně prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.

„Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže,“ dodala Urbánková. Pachatelům hrozí vzhledem k výši způsobené škody až pět let vězení.