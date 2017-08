„Finta, kterou se svým komplicem měli vymyšlenou, je notoricky známá. Seniorovi údajně zavolal vnuk, který nutně potřeboval půjčit peníze, a to čtyři sta tisíc,“ uvedla mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Böhmová.

Senior půjčení peněz ochotně přislíbil s tím, že v bance má pouze 380 tisíc korun. „Sedl okamžitě do svého vozidla, zajel do banky, kde vyzvedl veškeré úspory, a přejel na smluvené místo schůzky s vnukem,“ pokračovala mluvčí s tím, že podvodník nepřišel na smluvenou schůzku včas, což se mu stalo osudným.

„Seniorovi se zdálo, že čeká už dlouho, tak zvedl telefon a zavolal své dceři, kde je její syn, že má pro něj připravené peníze,“ dodala Böhmová. Dcera si u svých dětí telefonicky ověřila, že její děti žádnou půjčku od svého dědy nepožadovaly, a proto okamžitě přivolala policii.

Další případy



„Policisté z Mariánských Lázní byli na místě během několika minut. To už u seniora stál cizí muž a předával mu mobilní telefon, že mu volá vnuk. Muž v telefonu ho přesvědčoval, aby peníze předal jeho kamarádovi. S historkou, že jde o vnuka poškozeného, nepřestal ani tehdy, když si vzal do ruky mobil policista a zeptal se ho, kdo volá. K předání peněz naštěstí nedošlo,“ konstatovala mluvčí.

Zadržený cizinec byl převezen na oddělení a po výslechu umístěn do policejní cely.

„Policisté šetřením zjistili, že 28letý cizinec převzal nejméně ve dvou případech finanční hotovost od dalších dvou osob ze Svitavska. V jednom případě mu seniorka předala 80 tisíc korun a ve druhém 200 tisíc korun,“ prozradila Böhmová, podle které léčka byla takřka stejná jako v mariánskolázeňském případu.

„Cizinec vyslechl obvinění ze spáchání pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu,“ uvedla mluvčí s tím, že policejní komisař požádal státního zástupce o vzetí obviněného Poláka do vazby. V případě prokázání viny ho může soud poslat až na osm let do vězení.