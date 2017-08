S prokázáním viny neměl soud mnoho problémů, muže usvědčovaly nejen záběry z bezpečnostních kamer prodejny a na ulici, ale i výpovědi spolupracujících obviněných Vitalije Komarovského a Mariana Karlovase.

Obžalovaní Alexej Ložečnikov a Petr Odinokov vinu odmítali, prý vůbec nevěděli, o co jde. Ložečnikov tvrdil, že do Prahy přijel s manželkou za pamětihodnostmi a rodinou.

„Soud jeho (Ložečnikově) verzi událostí neuvěřil, není pochyb o tom, že jeho důvod, proč přiletěl do ČR, nebyla náhoda. Byl to záměr,“ uvedla předsedkyně senátu Monika Křikavová. Podle soudu všichni obžalovaní patřili do zločineckého gangu s určitou hierarchií.

Ložečnikov byl podle Křikavové ve střední části pomyslné pyramidy, proto dostal nejpřísnější – osmiletý trest, byť jde o samou spodní hranici zákonné trestní sazby. Naopak další obžalovaný člen „středního managementu“ gangu Vitalij Komarovskij spolupracoval s vyšetřovateli a díky jeho výpovědi se podařilo odkrýt detaily a činnosti této organizované skupiny. Dostal proto pouhé tři roky vězení.

Omluvil se



O rok déle pak za mřížemi stráví Marian Karlovas, který se jako jakýsi pěšák gangu přímo účastnil přepadení prodejny, ale u soudu se omluvil a doznal. „Jeho vystoupení před přesvědčilo soud, že lze zcela důvěřovat tomu, co uváděl spolupracující obviněný Komarovskij a zasloužil by si proto mírnější postih. Doznal se před soudem, rozkryl detaily a byl schopen se v rámci řízení omluvit,“ podotkla Křikavová na adresu Karlovase.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud projednával přepadení obchodu s hodinkami

Vzhledem k tomu, že Jurij Anatoljevič Pučkov a Andrej Istratov, kteří se rovněž aktivně účastnili akce v prodejně, jsou stíháni jako uprchlí a soud nemohl nijak hodnotit jejich motivaci či případné polehčující okolnosti, i oni si vysloužili osmiletý trest. Poslední z šestice cizinců Petr Odinokov, který v případě figuroval jako převozník hodinek do Německa odešel od soudu s šestiletým trestem.

Soudkyně Křikavová podotkla, že ke zkompletování hierarchické pyramidy chybějí patrně dvě osoby z její špice.

Tři zloději, tři řidiči



Šestice mužů přepadla loni v únoru prodejnu luxusních hodinek Hublot v pražské Široké ulici. Tři z nich přímo kradli v prodejně, další tři fungovali jako řidiči. Dva muži vešli v poledne do prodejny, jeden z nich si nechal od obsluhy ukazovat několikeré hodinky, druhý si prohlížel vitríny. O chvíli později přišel do obchodu třetí z obžalovaných.

Společně pak zpacifikovali dvojici zaměstnanců, které spoutali a odtáhli do zadní části prodejny. Nalezenými klíči si odemkli vitríny a ukradli 29 hodinek za více než 13 miliónů korun.

Po loupeži trojice mužů z obchodu odešla, lup dala do opodál připraveného auta, ve kterém už čekal řidič. Ten i s hodinkami odjel, obžalovaní nastoupili do dalšího auta a rovněž z okolí místa činu zmizeli. Z Prahy poté zamířili auty a vlakem do Ústí nad Labem a odtamtud patrně do Německa.

Podobná přepadení



Během líčení bylo několikrát zmíněno i přepadení klenotnictví Audemars Piguet v Pařížské ulici v Praze v roce 2014 a loupež v Maďarsku, které vykazují podobné znaky jako přepadení v Široké. Podle policie by za všemi třemi mohla stát zločinecká organizace Vyborg, která se na přepadávání obchodů se šperky specializuje.

Podle Křikavové ale ze spisu nevyplynulo, že by mělo jít o členy právě tohoto gangu. U přepadení v Pařížské a Maďarsku ještě neexistuje pravomocné rozhodnutí, pro soud je to tak pouze jakási informace, a nemůže ji brát jako relevantní skutečnost.