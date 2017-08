„Pod smyšleným jménem se vydával za dvacetiletého muže a začal se zajímat o její intimní život a žádal zaslání intimních fotografií. Na oplátku dívce zaslal své intimní fotografie a pornografické video. Nakonec ji požádal o schůzku, dokonce byl ochoten přijít k ní domů. Z toho se dívka vymluvila, nicméně na návrh schůzky kývla a pachatel si v červenci schůzku domluvil. Rodičům nezletilé se ale podařilo komunikaci dcery zachytit, informovali policii a v okamžiku, kdy mělo dojít ke schůzce, byl podezřelý muž zadržen na ulici,“ řekl kriminalista Libor Šustek.

Doplnil, že dívka doma používala jak počítač, tak mobilní telefon připojený k wi-fi, a byla přesvědčena, že rodiče její komunikaci nemůžou objevit. Navíc používala na Facebooku dva účty – jeden pod svým a druhý pod smyšleným jménem.

„Při domovních prohlídkách ve dvou bytech bylo u obviněného zajištěno velké množství důkazů, například více než 200 CD nosičů, flash disky, šest harddisků, tři notebooky, mobilní telefon. Veškeré tyto věci obsahují fotografie a videomateriály, které budou předmětem dalšího zkoumání. Z některých těchto materiálů už víme, že obsahují dětskou pornografii,“ dodal kriminalista Šustek s tím, že policie nyní kromě audiovizuálních souborů, které muž shromažďoval, bude analyzovat i jeho elektronickou komunikaci, protože nelze vyloučit, že podobným způsobem se snažil svádět i další děti.

Trestaný recidivista



Obviněný byl v minulosti desetkrát soudně trestán, z toho v jednom případně pro mravnostní trestný čin. „Muži nyní hrozí až pět let odnětí svobody a soud na něj uvalil na návrh státního zástupce vazbu,“ řekla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková.

Policie upozorňuje, že děti a dospívající lidé by si měli dát velký pozor na to, s kým na internetu komunikují a jaké informace o sobě sdělují. „V případě, že mají nastaveno veřejné sdílení, je velmi pravděpodobné, že se k těmto informacím mohou dostat lidé, kteří nemají úplně čisté úmysly. Děti by proto neměly v žádném případě zveřejňovat své osobní údaje a hesla k různým účtům. V případě, že mají mezi přáteli na sociální síti lidi, které neznají osobně, neměly by se jim svěřovat se svojí sexualitou a probírat s nimi tyto otázky, neměly by reagovat na otázky sexuálního charakteru,“ upozorňuje policejní komisař Jakub Palát.

Rodiče by podle něj měli s dětmi o problematice sociálních sítí komunikovat. „Měli by se zajímat o to, co jejich děti na internetu dělají, jaké informace sdělují na sociálních sítích. Pokud budou rodiče přístupni jejich názorům a budou je upozorňovat na možná rizika, děti nemusí tato omezení nebo zákazy chápat jako zbytečné restrikce,“ dodal Richard Palát.