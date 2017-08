„Chceme, aby byl klient umístěn nikoli do výkonu trestu, ale přímo do zabezpečovací detence, případně aby mu byl uložen mírnější trest než trest doživotí,” řekl Špíšek. Na to, že Špíšek dovolání dokončil, v pondělí upozornila Česká televize.

Podatelna Krajského soudu v Brně obdrží Dahlgrenovo dovolání patrně ještě v pondělí.

Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý.

Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR.

Loni Dahlgrena brněnský krajský soud poslal za čtyřnásobnou vraždu do vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým. [celá zpráva]