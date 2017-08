Celníci v Praze našli padělky luxusních značek za 41 miliónů

Koncem července se ruzyňským celníkům podařilo na Letišti Václava Havla zachytit velké množství padělků mířících z Číny a Turecka na evropský trh. Pokud by se zboží dostalo do volného oběhu, majitelům ochranných známek padělaných značek by vznikla škoda přesahující 41 miliónů korun.