Před prvním termínem minulý měsíc zase nemohl soud rozhodnout, protože obžalovaná žena na poslední chvíli vzkázala, že je nemocná, s tím, že ale trvá na osobní přítomnosti. Kauza, která se táhne už čtyři roky, tak stále nebere konce.

„V tuhle chvíli nelze předjímat vůbec nic. Musíme vyčkat, jak se vyvine zdravotní stav přísedícího. Teď nemohu stanovit žádné konkrétní datum pro vyhlášení rozsudku,“ uvedl předseda senátu Radek Vydra.

Seniorský dům a S. O. S. Penzion provozovala Hollá společně se svým manželem od ledna 2011.

„V průběhu roku 2012 do dubna 2013 zpronevěřila finanční prostředky, které jí předali ubytovaní klienti do úschovy. Jednalo se o částky od několika stovek do 400 tisíc korun,“ uvedla státní zástupkyně Jana Cimická s tím, že dvěma klientům vybrala žena přes milión korun z bankovního účtu prostřednictvím platebních karet, které jí včetně PIN kódu svěřili.

„Navíc poskytovala služby, na které neměla ani živnostenské oprávnění,“ dodala žalobkyně.

Klienti si nechávali posílat důchody k nám, protože měli pocit, že jsou jejich peníze u nás v bezpečí bývalá zaměstnankyně domova Monika Ladmanová

Krajský úřad v reakci na odhalený případ pečovatelskému domu odebral na jaře 2013 registraci pro provozování sociálních služeb a zařízení muselo ukončit provoz. Některé seniory zpráva o konci fungování domu rozrušila natolik, že skončili kvůli zhoršení zdravotního stavu v nemocnici.

Před soudem Hollá odmítla vypovídat, k trestné činnosti se však přiznala v průběhu vyšetřování. „Peníze klientů jsem použila k provozu firmy. Nikdo o tom nevěděl, ani můj manžel, ani nikdo z personálu,“ řekla policistům Hollá.

Druhým dechem dodala, že si je vědoma toho, že to dělat neměla. „Byla jsem přesvědčená, že po naplnění kapacity domu budu schopna peníze klientům vrátit. Mrzí mě to, ale už se to nedá změnit,“ dodala Hollá.

Luxusní auto a dovolené



Okradení senioři, kteří se přihlásili k trestnímu řízení s náhradou škody, uvedli v písemném prohlášení, že se ocitli zcela bez finančních prostředků a museli žádat o mimořádný příspěvek. „Bylo to zdrcující,“ citoval z jejich dopisu předseda senátu Radek Vydra. Dodnes se s tím řada poškozených nedokázala vyrovnat.

Část peněz Hollá utratila zřejmě za luxusní vůz a zahraniční dovolené. „S manželem si koupili mercedes a často létali k moři,“ uvedla před soudem bývalá zaměstnankyně domova Monika Ladmanová. I pro ni prý byl šok, když průšvih s penězi praskl.

Nepochopím, jak mohla okrádat staré a nemohoucí lidi. Tohle je neodpustitelné. Marie Zítková, dcera 86leté důchodkyně ze Zbůchu



„Klienti si nechávali posílat důchody i další platby k nám, protože měli pocit, že jsou jejich peníze u nás v bezpečí,“ pokračovala Ladmanová. První nesrovnalosti se podle ní objevily, když jedna ze seniorek odcházela do domácí péče. „Chtěla vyplatit peníze, ale fyzicky tam nebyly. Paní Hollá všem tvrdila, že ona je čistá jako slovo boží,“ pokračovala ošetřovatelka.

Podle ní se pak začalo šuškat, že Hollá nemá peníze. „Na začátku bych to do ní neřekla, postupem času ale začala být arogantní. Tohle její chování vyvrcholilo, když jsem přišla z nemocenské a na mém místě byla nová pracovnice. Hollá mi řekla, že buď odejdu dobrovolně, nebo že si na mě něco najde. V tu chvíli jsem si o ní udělala svůj obrázek,“ uzavřela Ladmanová.

Při čtení seznamu poškozených se neubránila slzám Marie Zítková, která svěřila svoji 86letou matku právě do domova vedeného Hollou a která proces v soudní síni sledovala.

„Nepochopím, jak mohla okrádat staré a nemohoucí lidi. Tohle je neodpustitelné. Kdyby to bylo na mně, tak ji zavřu na deset let do vězení,“ reagovala Zítková.

Když svoji maminku převážela z psychiatrické léčebny v Dobřanech do Zbůchu, věřila, že o ni bude dobře postaráno. „Paní Hollá byla hodně přesvědčivá. Teď se mi nepodívala ani do očí a raději zbaběle utekla,“ dodala Zítková.