Muži byli obžalováni z ohrožování zdraví závadnými potravinami. Sedmdesátiletý Zdeněk Kopl z Vizovic na Zlínsku podle obžaloby převzal na přelomu srpna a září 2012 za účelem zisku asi 2000 litrů směsi metanolu a etanolu od hlavního distributora otrávené směsi Jiřího Vaculy.

Dále měl Kopl směs předat Vlastislavu Plonkovi z Všeminy na Zlínsku. Plonka krátce po začátku metanolové aféry spáchal sebevraždu.

Kopl podíl na distribuci látky, jež zabila pět desítek lidí, popřel. Od soudu dostal sedmiměsíční podmíněný trest s dvouletou zkušební dobou. Hrozily mu až dva roky vězení.

Osmačtyřicetiletý Daniel Rafaj ze Zádveřic-Rakové na Zlínsku podle obžaloby namíchal alkohol s otrávenou směsí a způsobil nejméně šesti lidem těžkou újmu na zdraví. Část tohoto alkoholu prodal osmatřicetiletému Petru Veselému z Uherského Brodu, který jej prodal dalším lidem. Dva z nich utrpěli těžkou újmu na zdraví.

Trojice obžalovaných čeká se svými obhájci na vynesení rozsudku na chodbě před justiční síní.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Rafaj vinu přiznal a svého jednání litoval. Odběratele prý ale poškodit nechtěl. Veselý se k činu doznal, údajně si však myslel, že kupoval slivovici z legální pálenice.

Rafaje soud poslal na čtyři roky do věznice s dozorem, protože podle soudu jednal v přímém úmyslu. Veselý si vyslechl podmíněný trest na 16 měsíců se zkušební dobou tří let. Jeho jednání soud zhodnotil jako nevědomou nedbalost. Rafajovi s Veselým původně hrozilo až 10 let vězení.

Všichni tři muži původně figurovali mezi 31 lidmi obžalovanými v hlavní větvi metanolové kauzy. Krajský soud ale jejich případy poslal k okresnímu soudu. Míchači směsi Rudolf Fian a Tomáš Křepela byli už dříve odsouzeni na doživotí, hlavní distributor Vacula přijal patnáctiletý trest. Za mřížemi skončila i řada prodejců otráveného alkoholu.