Zadržení ukradli počítačovou techniku, kávovary, parfémy a cigarety. Čtveřice mužů byla obviněna z krádeže, organizátora skupiny soud poslal do vazby. „Obvinění muži si své krádeže velmi pečlivě plánovali. Zpočátku trestnou činnost jen 'trénovali'. Vytvářeli reálné situace a nacvičovali přesné postupy, jak vloupání budou probíhat,” uvedla mluvčí. Nácviků podle ní bylo několik desítek.

Vyhlédnuté kamióny pachatelé v některých případech sledovali od chvíle, kdy tyto naložily zboží. Vykrádali je v noci, když řidiči spali, domlouvali se pomocí vysílaček. „Do zájmového vozidla se pak vloupali a zboží si podávali a skládali ho otvorem v podlaze přímo do svého kamiónu, tak aby se co nejméně pohybovali po parkovišti a jejich činnost zůstala skryta,” doplnila Fialová. Vykradené kamióny vraceli do původního stavu včetně jejich zaplombování. Kradené zboží pak prodávali.

Případem se plzeňští kriminalisté začali zabývat loni v dubnu, kdy na záchytném parkovišti Svatá Kateřina na Tachovsku bylo při nočním vloupání do návěsu kamiónu odcizeno 286 kusů počítačové techniky za téměř 5,5 milionu korun. Vedle této krádeže jsou obvinění podezřelí také z dalších tří.

Mezinárodně hledaní



Při první z nich v prosinci 2015 také na parkovišti Svatá Kateřina bylo ukradeno téměř 60 beden tabáku a přes 5000 kartonů cigaret dohromady za víc než 14 miliónů korun. Státu při tom vznikla škoda téměř šest miliónů korun na spotřební dani. Loni v červnu byly u D1 na dálničním odpočívadle Střechov na Benešovsku odcizeny kávovary za téměř 400 000 korun. V srpnu loňského roku pak bylo v Belgii z nákladového prostoru kamiónu ukradeno pět palet drogistického zboží, především parfémů za 31,5 miliónu Kč.

Sedmatřicetiletého cizince podezřelého z toho, že skupinu organizoval, kriminalisté zadrželi letos v polovině června. Byl mezinárodně hledaný kvůli závažné násilné trestné činnosti mimo Česko. V následujících dnech skončili v policejních celách další tři cizinci ve věku 20, 22 a 24 let.

„V průběhu prověřování i při následném vyšetřování vyšlo najevo, že na předmětné trestné činnosti se podíleli i další pachatelé - cizinci, kteří se zdržovali na území České republiky jen po dobu páchání trestné činnosti,” podotkla Fialová. Kriminalisté proto spolupracují s policií ze zahraničí.