Odvolací městský soud nyní této hlídce z pražského Podolí, v níž se vystřídali tři policisté, pravomocně potvrdil podmínky v rozmezí od osmnácti měsíců do tří let, navíc i peněžité tresty od deseti do čtyřiceti tisíc korun.

V usnesení ze 14. června, které má nyní Právo k dispozici, soud zamítl odvolání všech policistů, jednoho z uplácejících řidičů, ale i státního zástupce. Ten požadoval pro hlídku přísnější tresty za zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Ve dvou případech si prý to­tiž policisté sami řekli řidičům o úplatek. Nejprve šlo o sedm tisíc korun, podruhé o blíže neupřesněnou částku.

Prozradil je telefonát řidiče

Nezákonný přivýdělek by možná policistům prošel, nebýt toho, že se o něm zmínil jeden z přistižených řidičů. Toho hlídka zastavila počátkem října 2014 a zjistila, že usedl za volant se zákazem řízení.

Poté, co věc s policisty vyřešil, zavolal svému známému a během hovoru se mu svěřil, že „musel dát sedm tisíc korun“ policejní hlídce, která jej zastavila. Nevěděl ale, že jej kvůli jinému případu souvisejícímu s obchodem s drogami odposlouchávají pražští kriminalisté.

Ti podezření na možnou korupci předali vyšetřovatelům Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), kteří pak několik lednových večerů roku 2015 podezřelou hlídku sledovali.

A podle únorového rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4, který nyní odvolací senát pravomocně potvrdil, inspektoři narazili u policistů z Podolí na nevšední postup.

Nejprve 9. ledna 2015 pozdě večer hlídka zastavila řidiče vietnamského původu v jeho luxusním Porsche Cayene a zjistila u něj minimálně 0,2 promile alkoholu v dechu. „Následně za blíže nezjištěnou finanční hotovost, kterou od obžalovaného (řidiče) vyžádali, tento jim ji poskytl a oba policisté ji převzali, kontrolu obžalovaného ukončili a nechali ho pokračovat dále v jízdě, aniž by jakýmkoli způsobem řešili jeho přestupek,“ uvedl v rozsudku obvodní soud s tím, že hlídka navíc celou událost ani nijak nesepsala.

Nedýchal, zaplatil

Noc pod dohledem inspekce ale pokračovala. Po druhé hodině ranní zastavila hlídka tentokrát řidiče značky Range Rover. Ten byl podle verdiktu prokazatelně pod vlivem alkoholu, nicméně dechovou zkoušku odmítl.

Policisté mu však dovolili usednout do vozu a sami ho doprovodili svým autem k benzinové stanici v Modřanské ulici. Tam prý opět od řidiče převzali blíže neupřesněnou částku a nechali ho v klidu odjet, aniž by případ dále řešili.

To už pracovníkům GIBS stačilo na to, aby v polovině února 2015 policisty i celkem tři uplácející řidiče zatkli. Ti pak rovněž dostali u soudu podmínečné tresty v rozmezí od jednoho roku do dvou let.

Právě výpovědi detektivů z inspekce a záběry jejich kamer ze sledování podezřelých policistů nakonec stačily k tomu, aby soudy obžalované potrestaly jak za zneužití pravomoci, tak za korupci.