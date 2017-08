Ke střetu auta s chodci došlo krátce po 13. hodině. Dvaatřicetiletá řidička osobního automobilu podle policie ze zatím nezjištěných příčin vjela do protisměru, najela na vyvýšený ostrůvek oddělující prostor v areálu a narazila do sloupku s dopravními značkami a poté do skupinky chodců, kteří tam procházeli.

„Pacient neznámé totožnosti utrpěl život ohrožující zranění hrudníku a břicha. Musel být uveden do umělého spánku a připojen k přístrojem řízené ventilaci,“ sdělil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Druhým zraněným je 54letý muž, který utrpěl vážné poranění hlavy. „Oba pacienty po prvotním ošetření transportovaly posádky záchranné služby na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava,“ doplnil Humpl.

Třetímu zraněnému muži je 38 let. Ten byl ošetřen s poraněním hlavy a ruky, sanita ho převezla na úrazovou ambulanci nemocnice ve Frýdku-Místku.

„Řidička nebyla ovlivněna návykovými látkami. Policisté zjistili, že řidička není v současnosti držitelem příslušného řidičského oprávnění. Okolnosti nehody policisté i nadále prověřují,” uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.