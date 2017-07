Za vraždu Ukrajinky navrhuje žalobkyně Kypřanovi 12 let vězení

Jawad Mansour (61), občan Kypru syrského původu, by měl strávit ve vězení 12 let za to, že v roce 1999 ubodal v Praze svou přítelkyni z Ukrajiny. Výši trestu navrhla státní zástupkyně Radka Miclíková ve své závěrečné řeči před pražským městským soudem. Obhajoba trvá na Mansourově nevině. Verdikt padne v pátek.