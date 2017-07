Státní zástupce Jiří Morava navrhl ve čtvrtek mladému muži 20 let vězení. Podle něj byl čin obzvlášť surový, trýznivý a ze zištných důvodů, ale přihlédl k přiznání, dosavadní bezúhonnosti a možné resocializaci obžalovaného.

Proto nenavrhl výjimečný trest, který by se pohyboval v rozmezí 20 až 30 let. Doživotí podle něj nepřicházelo v úvahu.

Za to, že soud nepřikročil k trestu ještě vyššímu může mladý houslista a sběratel starých notových záznamů vděčit i svým muzikantským kamarádům, jak zmínili státní zástupce i soudce. Vyloženě kladné posudky z kapel a souborů, ve kterých působil, o něm prý hovořily jen v superlativech.

Desítky bodných ran

Tragédie se stala loni 12. října nad ránem v jednom z jihlavských bytů. Podle Moravy přijel obžalovaný z Brna, kde studoval. Do Jihlavy si přivezl všechno potřebné k činu, na nějž se připravoval. V garáži poblíž bytu se převlékl, ve sklepní kóji u bytu si ještě oblékl kabát, vzal si latexové rukavice a nůž a poté se vydal do bytu.

„Měl klíče, takže vstoupil do bytu. Jeho matka se probudila a potkala ho v předsíni. Obžalovaný do ní začal bodat, upadla, ale on bodal dál. Měla nejméně 26 bodných a řezných ran, které zasáhly takřka všechny životně důležité orgány. Žena na místě vykrvácela,“ popsal děsivou událost Morava.

Obžalovaný Marek Č. u soudu.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

V bytě spal ještě obžalovaného handicapovaný bratr. Když muž vstoupil do jeho pokoje, bratr se vzbudil a otázal se, co se děje. „To jsem já, spi dál,“ uchlácholil podle žalobce mladík svého bratra.

Pak vrah zhruba hodinu přemýšlel co dál, načež bratrovi nožem se 24 centimetrů dlouhou čepelí, který si přinesl na vraždu matky, podřízl hrdlo.

„Bylo to takovým způsobem, že mu s nadsázkou oddělil hlavu od těla. Nůž se zastavil až o krční obratle,“ popsali státní zástupce i soudce s tím, že napadený umíral ještě několik desítek vteřin a podle stop na rukou se dokonce ještě pokoušel nůž z rány vytáhnout.

Zkušený lhář



Marek Č. svůj bratrovražedný útok zdůvodnil „zkrácením utrpení“ týraného postiženého, podle žalobce tomu však bylo jinak. „Domnívám se, že vražda bratra, o kterém obžalovaný tvrdil, že ho vždy miloval, byla jen chladnokrevným odstraněním svědka,“ poznamenal Morava.

Podle obžaloby je vrah zkušený lhář. Dlouhou dobu totiž nechával matku, otce i další lidi v Jihlavě při tom, že v Brně úspěšně studuje medicínu, ze které přitom odešel po třetím semestru. Otec mu přitom na domnělá studia po celou dobu platil.

Marek Č. na lavici obžalovaných.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Právě v roce 2016, kdy k vraždě došlo, už měl vrah i promovat, pokud by tedy skutečně studoval.

Mladík u soudu s pláčem v hlase žádal o spravedlivý trest, ale zároveň si přál, aby to byl trest mírnější a ve věznici s dozorem. To chtěl i jeho obhájce, který navrhoval trest ve výši 15 až 16 let s volnějším režimem, aby mohl jeho klient „dál rozvíjet své hudební nadání.“ K výši trestu se Marek Č. nevyjádřil.