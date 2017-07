Státní zástupce Jiří Morava navrhl ve čtvrtek mladému muži 20 let vězení. Podle něj byl čin obzvlášť surový, trýznivý a ze zištných důvodů, ale přihlédl k přiznání, dosavadní bezúhonnosti a možné resocializaci obžalovaného. Proto nenavrhl výjimečný trest, který by se pohyboval v rozmezí 20 až 30 let. Doživotí podle něj nepřicházelo v úvahu.

Tragédie se stala loni 12. října nad ránem v jednom z jihlavských bytů. Podle Moravy přijel obžalovaný z Brna, kde studoval. Do Jihlavy si přivezl všechno potřebné k činu, na nějž se připravoval. V garáži poblíž bytu se převlékl, ve sklepní kóji u bytu si ještě oblékl kabát, vzal si latexové rukavice a nůž, poté se vydal do bytu.

Desítky bodných ran



„Měl klíče, takže vstoupil do bytu. Jeho matka se probudila a potkala ho v předsíni. Obžalovaný do ní začal bodat, upadla, ale on bodal dál. Měla nejméně 26 bodných a řezných ran, které zasáhly takřka všechny životně důležité orgány. Žena na místě vykrvácela,“ popsal děsivou událost Morava.

V bytě ale spal ještě obžalovaného handicapovaný bratr. Když muž vstoupil do jeho pokoje, bratr se vzbudil a otázal se, co se děje. „To jsem já, spi dál,“ uchlácholil podle žalobce mladík bratra a následně prý hodinu v bytě přemýšlel, co by s ním udělal.

„Dospěl k závěru, že by ho bratr mohl usvědčit. Kdyby ho zabil, tak bude sám dědit majetek v hodnotě pěti miliónů, a navíc se o postiženého bratra nebude muset starat. Proto šel znovu do jeho pokoje, přiložil bratrovi nůž ke krku a vší silou řízl,“ dodal Morava. Bratra doslova podřízl, rána na krku měla 25 centimetrů a čepel se zastavila až o obratle.