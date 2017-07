Dvojice mužů zaútočila na chodce v noci v polovině dubna mezi Poštovskou ulicí a ulicí Pod strojírnami v Praze 9.

„Bezdůvodně jej napadli pěstmi. Poté co v důsledku úderů spadl na zem, do něj ještě kopali a křičeli, aby jim dal peníze. To však muž již nestihl, neboť upadl do bezvědomí,“ uvedl ve středu mluvčí policie Jan Rybanský.

Útočníci si žádné peníze neodnesli, ale muži způsobili vážné poranění v obličeji. Jednoho agresora policisté již dopadli a je nyní ve vazbě. Po druhém stále pátrají a nedávno se jim podařilo získat fotografii, kde je podezřelý zachycen, a proto požádali veřejnost o pomoc.

Podezřelý muž a jeho známý, který by ho mohl znát.

FOTO: Policie ČR

„Na obrázku je vidět ještě další muž spolu s podezřelým, který s případem pravděpodobně nemá nic společného. Nicméně je předpoklad, že by podezřelého mohl znát. V případě, že muže na obrázku poznáváte, kontaktujte linku 158,“ shrnul Rybanský.

Za loupež oběma mužům hrozí až deset let vězení.