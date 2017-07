Nehoda se stala kolem tři čtvrtě na dvanáct v místech, která jsou po nedávných deštích silně provlhlá. „Na dřevěném žebříku se mu zřejmě během výstupu smekly nohy a následoval pád. Ihned jsme ve dvou s potřebnou záchranářskou technikou na místo vyrazili. Zde jsme zjistili, že si pán přivodil poranění obou horních končetin, oděrky na hlavě a pravděpodobně i otřes mozku,“ řekl k nehodě zasahující člen Horské služby (HS) Jeseníky Jiří Hejtmánek.

Na místě zasahoval i vrtulník

FOTO: Horská služba Jeseníky

Situaci ovšem komplikoval nepřístupný terén. „Zamířil k nám proto vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. My jsme zatím muže zafixovali a poskytli mu základní ošetření. Zároveň jsme převezli od naší služebny lékaře LZS ke zraněnému,“ uvedl Hejtmánek. Posádka vrtulníku poté zraněného vytáhla v podvěsu do asi padesátimetrové výšky. Vrtulník pak turistu transportoval do nemocnice.

Horští záchranáři apelují na turisty, aby byli na stezce obezřetní. „Důrazně doporučuji vzhledem k aktuální situaci na Bílé Opavě, aby všichni návštěvníci lokality dávali zvýšený pozor na mokrých kamenech, chodnících i žebřících. Doporučuji také věnovat zvýšenou pozornost výběru vhodné obuvi,“ varoval náčelník jesenické HS Michal Klimeš.